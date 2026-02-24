Higuain fa “pace” con il Napoli: ecco cosa ha fatto

Negli ultimi tempi si è tornato a parlare di Gonzalo Higuain, uno degli attaccanti più forti passati per il Napoli negli ultimi anni. Il suo nome, in città, divide ancora i tifosi. C’è chi ricorda i suoi gol decisivi e chi non ha mai dimenticato il suo addio con amarezza

Pace tra Gonzalo e il Napoli?

Higuain arrivò al Napoli nel 2013 e in poco tempo conquistò tutti. Segnava con grande facilità e trascinava la squadra con prestazioni di alto livello. Il momento più bello fu la stagione dei 36 gol in campionato, un record storico che fece sognare i tifosi azzurri. Sembrava l’inizio di un ciclo importante.

Poi, nell’estate del 2016, la scelta di trasferirsi alla Juventus cambiò tutto. Quel passaggio fu vissuto come un tradimento e l’ambiente rimase molto deluso. Con il passare degli anni, però, le tensioni si sono attenuate. Higuain ha riallacciato i rapporti con diversi ex compagni conosciuti proprio a Napoli. I legami personali, che si erano raffreddati dopo il trasferimento, oggi sono più sereni. Il tempo ha aiutato a mettere da parte rabbia e incomprensioni.

Situazione più calma

Dopo aver chiuso la carriera con l’Inter Miami, Higuain ha deciso di allontanarsi dal calcio giocato. Vive una vita più tranquilla, lontano dai riflettori e dalle polemiche. Si dedica alla famiglia e ai suoi interessi personali. Il ricordo della sua esperienza a Napoli resta comunque forte. Tra gioie e delusioni, Higuain rimane uno dei protagonisti di una stagione indimenticabile per i tifosi azzurri.