Higuain, l’attaccante potrebbe accasarsi al River Plate

Higuain, arriva l’offerta da parte dei Millionarios per l’ex attaccante di Juventus e Napoli. Il giocatore ci pensa

La parabola discendente di Gonzalo Higuain non è cosa nuova. Il giocatore negli ultimi anni ha girato l’Europa e cambiato casacca fin troppe volte. Le esperienze negative con Milan e Chelsea hanno influito sul suo morale, al punto da rendere dimenticabilissimo anche il suo ultimo anno alla Juventus.

Il giocatore non lo ha mai nascosto, la sua parabola discendente è causata anche da malumori emotivi e lo testimonia anche lo svernare in Major League Soccer. Pressioni ben differenti rispetto ai palcoscenici Europei, ben più condizionanti. Eppure il Pipita ha incantato nel corso della sua carriera, con piazze calde come Madrid, Napoli e Torino a rimanere estasiate dal suo rendimento.

Giocatore che non sta incidendo come si spera anche in MLS, con “sole” 12 reti in 30 partite con l’Inter Miami di David Beckham. Se la squadra non gira ne risente anche la punta e lo sappiamo, ma se il suo rendimento è calato di così tanto è dovuto anche alla questione psicologica già citata che lo ha anche portato a pensare al ritiro.

Gonzalo non appende gli scarpini al chiodo?

Il Pipita però potrebbe tentennare per la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. L’offerta del River Plate, secondo quanto riportato da Fichajes.net coprirebbe un biennio e potrebbe allettare, e non poco, l’Argentino.

Giocatore che al pieno della forza mentale ha sempre saputo dare il suo contributo. Ricordiamo la sua annata da Record sotto l’ala di Maurizio Sarri al Napoli, dove ha aggiornato il record di gol in una singola stagione di Serie A. Un giocatore da sempre vittima del troppo peso mentale, tanto da scomparire quasi sempre nelle partite più importanti.