Higuain: “Lui il migliore della storia del calcio” e non parla di Maradona

In un’intervista datata 2017, Gonzalo Higuain dichiarò che Diego Armando Maradona non fosse nell’effettivo il miglior calciatore della storia secondo lui

Diego Armando Maradona: simbolo del calcio argentino, del calcio in generale e anche della Napoletanità nel mondo. Quando pensi a lui istantaneamente viene in mente il Napoli e la maglia azzurra, con cui ha vinto e dimostrato tanto. Tanto sotto ogni punto di vista, specialmente quello calcistico.

Per molti, specialmente nel capoluogo campano, le sue caratteristiche lo hanno reso come il miglior giocatore della storia al pari di Pelè. Tanti consensi per l’ex calciatore azzurro e dell’albiceleste, ma che non sembra essere un’idea condivisa da un suo connazionale. Gonzalo Higuain, infatti, non sembrerebbe ritenere el pibe de oro come il miglior calciatore della storia.

Higuain e quel giocatore “migliore” di Maradona

Il Gonzalo Higuain non aveva dubbi in quell’intervista “incriminata” del 2017. Infatti, per lui non sembrava essere Diego Armando Maradona il miglior calciatore della storia. L’asso argentino, infatti, ha dichiarato che per lui il migliore sia stato Ronaldo il fenomeno.

Ecco cosa disse: “Per imparare guardo ancora i video del brasiliano Ronaldo. Per me è stato il miglior giocatore della storia del calcio”. Dichiarazioni che di certo hanno fatto e faranno continuare a parlare. Che Diego Armando Maradona sia uno dei migliori della storia è indiscutibile, così come anche dirlo per Ronaldo. I due, però, vengono da epoche diverse dove si giocava un calcio differente l’uno dall’altro. Inevitabilmente, però, si può dire che chi ha visto giocare entrambi ha potuto godersi due super campioni.