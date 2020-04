Higuain rescinde con la Juventus? Tra i motivi le condizioni di salute della madre

Gonzalo Higuain sta vivendo un periodo drammatico della sua vita. L’attaccante della Juventus, infatti, proprio in piena emergenza Coronavirus, ha preso l’aereo per volare in Argentina dalla madre, la quale sta lottando contro un terribile tumore. Le condizioni della madre, infatti, non sarebbero buone.

Una brutta situazione quella del Pipita che starebbe seriamente pensando di rescindere il contratto con la Juventus in caso di ripresa del campionato per non staccarsi dalla madre in questo periodo difficile.

Inoltre, l’ex attaccante della Juventus è molto preoccupato per l’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese nelle ultime settimane. Il Covid-19, infatti, ha già colpito alcuni dei suoi compagni di squadra e il Pipita avrebbe un po’ di tensione nel tornare in Italia proprio in questo momento.

Per questi motivi, Gonzalo Higuain starebbe pensando di abbandonare la Juventus nel caso riprenda il campionato di Serie A e per questo sta valutando l’ipotesi rescissione.

Da Napoli, comunque, sono arrivati diversi messaggi di conforto dai suoi ex tifosi proprio per le condizioni della madre. “Forza Pipita, tua madre vincerà questa sfida“, “Nonostante la rivalità, spero che tutto finisca bene“, questi sono alcuni dei messaggi presenti sul web per incoraggiare l’attaccante che, con la maglia del Napoli, ha segnato la bellezza di 36 reti in Serie A in una sola stagione.