Higuain, ricordate il motivo dell’addio al Napoli? “ADL mi ha spinto a fare questa scelta”

Sono ormai diversi anni che Gonzalo Higuain non veste più la maglia della SSC Napoli. Nell’estate del 2016, infatti, il Pipita decise di lasciare la città tra mille polemiche. Ma, che fine ha fatto l’argentino?

Scaricato dalla Juventus di Andrea Pirlo, Higuain veste ora la maglia dell’Inter Miami. Fino a questo momento sono sei le partite in campionato, con una sola rete. Non proprio un cammino eccellente.

Eppure, inizialmente, l’intenzione del Pipita era quella di restare ancora a Napoli. Celebre è la sua intervista in cui svelò il vero motivo del suo addio per colpa di Aurelio De Laurentiis: “Non avevo un rapporto con lui perché il suo modo di pensare non era il mio. Solo questo, non posso dire di più, solo che la scelta mia è stata anche perché lui mi ha spinto a farla”.

“Quando ho finito i miei tre anni lì, per me era arrivato il momento di cambiare aria, per seri motivi che erano successi prima. Ringrazio tantissimo i tifosi e i miei compagni, il presidente no. Non posso dire di più“.

Higuain, alla fine, aveva ribadito che “il problema è che io non avevo più un rapporto con lui, più chiaro è impossibile. Lui non è stato bene con me e io non ho avuto più un rapporto con lui, non avevo voglia di stare un minuto in più con lui. Quindi, più chiaro è impossibile“