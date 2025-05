Higuaín rivela: “Carles Puyol il difensore più duro che abbia mai affrontato”

Gonzalo Higuaín, ex attaccante argentino che ha vestito le maglie di grandi club come Napoli, Real Madrid, Juventus e Chelsea, ha recentemente raccontato un aneddoto interessante legato alla sua carriera da calciatore. In un’intervista, il “Pipita” ha svelato chi è stato, secondo lui, il difensore più duro mai affrontato: Carles Puyol

Higuaín non ha usato mezzi termini nel descrivere l’ex capitano del Barcellona e della Nazionale spagnola. “Giocare contro di lui era insopportabile”, ha affermato l’argentino, sottolineando quanto fosse difficile anche solo trovare uno spazio in campo quando si aveva a che fare con un marcatore così aggressivo, determinato e sempre concentrato.

L’ammirazione di Higuaín per Puyol è evidente nelle sue parole. Lo ha definito un difensore che non mollava mai, sempre pronto a metterti pressione e a non lasciarti respirare. “Era impossibile distrarlo o fargli perdere la concentrazione”, ha aggiunto, riconoscendo la mentalità vincente e la professionalità esemplare del difensore spagnolo.

Le parole del Pipa

Carles Puyol è stato uno dei simboli del Barcellona degli anni d’oro, guidando la difesa catalana nei suoi momenti di massimo splendore, sia a livello nazionale che internazionale. È considerato da molti uno dei più grandi difensori della sua epoca, non tanto per doti tecniche straordinarie, quanto per l’intelligenza tattica, il cuore e la grinta che metteva in ogni partita.

Il racconto di Higuaín conferma quanto Puyol fosse rispettato anche dagli avversari, e offre uno spaccato interessante su ciò che significa affrontare un vero leader in campo. Quando un attaccante del calibro del “Pipita” parla con così tanta stima di un avversario, non resta che credergli.