Hilarie Burton ottiene un ruolo nella serie “Council of Dads” di NBC

Hilarie Burton, conosciuta principalmente per aver interpretato Peyton Sawyer nella serie One Tree Hill, tornerà sul piccolo schermo.

Dopo il successo di One Tree Hill l’attrice si è dedicata a piccoli progetti cinematografici e televisivi. Hilarie Burton ha ottenuto ruoli come personaggio ricorrente in popolari serie televisive come Lethal Weapon e Grey’s Anatomy.

Recentemente NBC ha annunciato che l’attrice avrà un ruolo ricorrente nella serie Council of Dads che debutterà sul canale a marzo 2020.

Council of Dads, ideato da Joan Rater e Tony Phelan, è basato sull’omonimo romanzo di Bruce Feiler.

Ecco la sinossi della serie che segnerà il ritorno televisivo di Hilarie Burton:

Lo show racconta la storia di Scott e la sua famiglia, le cui vite vengono sconvolte quando lui riceve la diagnosi di una malattia potenzialmente mortale. Scott e sua moglie decidono di assemblare un gruppo di amici, scelti attentamente, che avranno il ruolo di guidare la sua famiglia attraverso gli alti e bassi della vita, caso la malattia avesse la meglio.

Il cast è composto da Clive Standen, Sarah Wayne Callies, Michele O’Neill, Steven Silver ed Emjay Anthony.

Hilarie Burton interpreterà Margot, una spiritosa ed intelligente amante del cibo che lavora al Gladwell Restaurant Group come manager.