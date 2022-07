Hincapié, la nuova idea per la Roma. Attenzione alla concorrenza

La Roma avrebbe sondato Piero Hincapié del Bayer Leverkusen. Il calciatore ecuadoriano, però, è seguito anche da altre due squadre italiane

E’ il giocatore ecuadoriano del Bayer Leverkusen la nuova idea per la difesa giallorossa. Qualche settimana fa la Roma avrebbe sondato il terreno per vedere se l’operazione fosse fattibile, anche se per il momento sembra che tutto sia congelato.

Il calciatore è gradito dalla dirigenza, ma sembrerebbero esserci altre priorità. Infatti, i giallorossi vorrebbero qualcuno con più esperienza. La Roma potrebbe comunque puntare a prenderlo da subito. Il classe 2002 promette tanto bene e su di lui non sembra esserci solo l’interesse dei giallorossi.

La fila è lunga

Forte di un contratto fino al 2026, il Bayer Leverkusen sembra poter chiedere circa 20 milioni anche se la possibilità che resti con i tedeschi è alta. Infatti, il Leverkusen sarebbe intenzionato a farlo crescere con tranquillità per poi venderlo a cifre più elevate.

Sul classe 2002 ci sarebbero anche Napoli e Milan, che potrebbero insidiare i giallorossi. Soprattutto gli azzurri sembrano intenzionati a provarci, anche se al momento l’ecuadoriano appare più come un profilo secondario. La Roma, per la difesa, sembra aver intenzione di provarci principalmente con il Feyenoord per Marcos Senesi.

L’argentino è la pista preferita da José Mourinho e dalla dirigenza giallorossa, anche se non è da scartare che possa arrivare tutt’altro difensore. Anche sul difensore centrale degli olandesi c’è la fila, con accostati anche Napoli, Fiorentina e Juventus. I bianconeri sono però in calo, anche perché dopo l’arrivo di Bremer sembra probabile un esborso inferiore per un altro centrale.