Hincapie, sfida tra Roma e Milan

Il difensore del Bayer Leverkusen piace tanto a Roma e Milan. Hincapie potrebbe essere al centro di un intrigo di mercato

Giovane, classe 2002, e colombiano. È il profilo di Piero Hincapié, difensore sudamericano in forza ai tedeschi del Bayer Leverkusen. Il calciatore ha colto l’interesse di gran parte delle squadre europee, con Roma e Milan che sembrerebbero intenzionate ad offrire un contratto al giocatore.

Non sarebbero le uniche due squadre, però, visto che alla folta concorrenza si starebbe aggiungendo anche il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Gli spurs sono alla ricerca di un difensore centrale.

Pronta l’offerta

Il Tottenham avrebbe pronta un’offerta di circa 30 milioni di euro per i tedeschi, cifra che potrebbe però lievitare nel caso in cui si scatenasse una vera e propria asta. Infatti, l’intenzione del Bayer Leverkusen sarebbe quella di provare a giocare al rialzo, anche per via delle tante squadre sul giocatore.

Anche Napoli e Lazio in passate si sono interessate all’ecuadoriano, con l’Arsenal sullo sfondo. I gunners vorrebbero comporre un duo difensivo giovane e forte, con William Saliba che è in continua crescita in questa stagione. Intanto il Bayer Leverkusen si sfrega le mani, conscio che potrebbe presto monetizzare più di quanto chiederebbe.

Se il giocatore continuasse con le attuali prestazioni, cosa probabile, è sicuro l’inserimento di altri club, con squadre di Premier League e Liga che starebbero osservando con attenzione al prospetto classe 2002. Intanto il giocatore è concentrato sulla stagione, con 10 presenze totali tra tutte le competizioni. Per lui una stagione di continua crescita.