Hit estive 2020: ecco le più ascoltate

Come ogni estate che si rispetti non possono mancare le hit estive che ci accompagnano da giugno a settembre tra una festa sulla spiaggia e un party in città. Anche se quest’anno le aspettative estive sono sicuramente limate, dato il periodo storico in cui ci troviamo, non mancano però le canzoni che faranno da colonna sonora alla nostra estate.

Ecco le migliori hit estive

Primo in classifica fimi, Irama con “Mediterranea”. Il cantante, uscito da poco vincitore dall’Edizione di Amici Speciale, dopo i successi di “Nera” e “Arrogante” torna con un singolo che farà ballare l’Italia.

Si confermano anche J-ax con “Una voglia assurda” e il collega Fedez che con la produzione di Robert Miles esce sul mercato con “Bimbi per strada (children).

Non manca Alessandra Amoroso che, ormai in coppia fissa con i Boomdabash, lancia la sua “Karaoke”ed Elodie con la sua già ballatissima “Guaranà”.

Confermata l’assenza di Fabio Rovazzi che, negli ultimi tempi, era diventato il re delle hit estive da “Andiamo a comandare” fino all’ultima “Senza pensieri” in featuring con J-ax e Loredana Bertè.

Non resta che goderci l’estate a suon di musica e se pensavate mi fossi dimenticata… no, fino ad ora, Giusy Ferreri non ha ancora pubblicato la sua hit estiva.