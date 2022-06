Hjulmand, Corvino ammette i contatti con Giuntoli

Il direttore sportivo del Lecce ammette i contatti con il Napoli di Giuntoli per Hjulmand. Il regista è ritenuto uno dei prospetti più interessanti degli ultimi anni

La promozione del Lecce è una di quelle priva di sorprese. La squadra di Marco Baroni ha mantenuto per tutto il campionato di Serie B un buon passo, raggiungendo la promozione diretta senza troppa difficoltà rispetto alle altre.

Tra i talenti migliori dei salentini c’è Morten Hjulmand, centrocampista danese classe ’99 che tanto bene ha fatto in questa stagione. Il calciatore è una delle sorprese del Lecce e ora sembrerebbe che il Napoli di Giuntoli abbia messo gli occhi su di lui.

Parla il direttore sportivo

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della situazione. A quanto pare il giocatore interessa sia a Napoli che ad Inter, ecco le sue parole: “Ha potenzialità che è diventata oggi qualità. L’ho preso da una squadra dalla Serie A austriaca, ultima in classifica. Dopo Vlahovic metto lui come le scoperte di questi ultimi anni, ha tutto per poter esplodere”.

Poi Corvino rincara la dose, parlando dell’interesse degli azzurri: “Contatti col Napoli? Con Giuntoli c’è stato un contatto, mi ha chiamato per il mio ritorno in Serie A. Credo che sia stato uno dei calciatori più interessanti di quest’ultimo campionato di Serie B”. Dunque possibile che il danese possa essere uno dei prossimi rinforzi della società azzurra. Il calciatore nativo di Kastrup potrebbe fare il grande salto, risultando come una grossa plusvalenza per il Lecce. Il calciatore arrivò dall’Admira Wacker nel corso della sessione invernale 2020-2021 per circa 100mila euro.