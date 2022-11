Hjulmand, la Roma ci prova ma il Lecce fa muro

I giallorossi starebbero sondando con insistenza Hjulmand, centrocampista del Lecce che nella scorsa stagione ha fatto benissimo in Serie B proprio con i salentini

Quello di Morten Hjulmand è un profilo sotto i riflettori del mercato già dalla scorsa stagione. Il calciatore danese ha vissuto un’ottima stagione in Serie B lo scorso anno e anche in Serie A sta dimostrando di valere.

Gioca come centrocampista ed è uno dei profili più interessanti dei giallorossi, tanto da aver attratto varie squadre del nostro campionato e non su di lui. Una di quelle maggiormente interessate porta gli stessi colori del Lecce e proviene dalla capitale: è la Roma. La squadra di José Mourinho avrebbe già effettuato qualche sondaggio, con il Lecce che ha anche dato un prezzo al cartellino.

Nessuna necessità di cedere

Il Lecce avrebbe chiesto circa 20 milioni di euro per far partire il danese, cifra ritenuta eccessiva dalla Roma che potrebbe comunque provarci. Per ora i salentini non sembrano intenzionati a cedere, considerando anche che nel mercato invernale non avranno necessità di monetizzare.

Per ora ogni discorso è rimandato alla prossima estate, con la Roma che però dovrà fare attenzione alla concorrenza. Per ora Hjulmand ha collezionato 14 presenze con 2 assist, un bottino impressionante anche se c’è un dato che preoccupa e non poco. La predisposizione a prendere cartellini del danese è impressionante, con 4 ammonizioni e addirittura un cartellino rosso rimediato. Di certo non un giocatore tranquillo, che potrebbe però essere utilissimo alla Roma per rimpolpare un centrocampo bisognoso di rinforzi.