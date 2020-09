Hoeness: “L’agente di Alaba è un piranha, richieste assurde per firmare”. Juve alla finestra

La Juventus è sulle tracce di David Alaba, 28enne difensore del Bayern Monaco e della nazionale austriaca in scadenza di contratto nel 2021. La trattativa tra l’entourage del giocatore e il club tedesco per il rinnovo contrattuale è complicata, come confermato da Uni Hoeness, presidente onorario dei bavaresi, in un’intervista ai microfoni di Sport1:

“Tutti nel club lo amano. Ho preso un caffè con lui qualche settimana fa, ma non siamo ancora arrivati a una conclusione. È un ragazzo fantastico, Hansi Flick vuole davvero tenerlo. Tutti vogliono che resti con noi, è un ottimo giocatore. Ma ha un piranha avido come consigliere.

Il padre, che mi piace molto, è molto influenzato da lui. È tutta una questione di soldi. Se solo sapeste cosa chiede il signor Zahavi solo per la firma. Non è assolutamente possibile. Ora capisco che Hasan Salihamidzic è andato completamente nel panico durante la conversazione. Spero che David e suo padre capiscano che un contratto di quattro o cinque anni con il Bayern è il meglio per loro”.

La Juventus dal canto suo spera di riuscire ad approfittare della situazione e convincere il giocatore a trasferirsi a Torino. I bianconeri sono disposti ad aspettare fino a febbraio, quando in caso di mancato rinnovo il giocatore sarà libero di firmare con qualsiasi club e trasferirsi a parametro zero. La Juve monitora la situazione con attenzione. Alaba è più di un’idea.

Ecco le migliori giocate del difensore del Bayern nell’ultimo anno: