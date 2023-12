Hojbjerg nel mirino del Napoli: può arrivare in prestito

Il Napoli cerca un paio di rinforzi per il centrocampo per gennaio e Emil Hojbjerg del Tottenham potrebbe essere il profilo giusto

Danese ma con passaporto francese, classe ’95. Pierre-Emil Hojbjerg è quel classico centrocampista che ti fa fare il salto di qualità. Un giocatore che è sicuramente tra i migliori al mondo, in questo momento, e che inspiegabilmente si ritrova ad essere comunque sottovalutato.

Su di lui si stanno muovendo già le big di Serie A per gennaio, con Juventus e Napoli che guidano la corsa. I partenopei sembrano intenzionati, complice la prossima cessione di Eljif Elmas al RB Lipsia, di fare un tentativo con il Tottenham. I rapporti con i londinesi sono buonissimi, viste anche le recenti operazioni tra le due squadre. Chiriches nel lontano 2015 aprì la via, con i rapporti che si sono consolidati con Fernando Llorente prima e poi con Tanguy Ndombele. Ora potrebbe essere Hojbjerg il prossimo.

La trattativa

Si parla di un possibile prestito, possibile oneroso, con diritto di riscatto condizionato – che il Tottenham sembrerebbe voler far diventare obbligo davanti a determinate situazioni – a circa 28 milioni di euro. Un prezzo abbastanza basso per un giocatore assoluto e in continua a scesa nel calcio europeo.

L’ex Bayern Monaco è nel mirino di tutte le migliori squadre del continente, con Juventus e Napoli che lo vogliono a priori. Intanto, su Elmas ha detto: “Già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti”. Poi qualche parola sul mercato di gennaio: “Almeno tre operazioni. Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due”.