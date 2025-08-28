Hojlund-Napoli: ADL restio, ecco il perché

Aurelio De Laurentiis è non molto convinto di prendere Rasmus Hojlund nel suo Napoli. Il motivo sarebbe legato ad un connazionale del danese: Jesper Lindstrom. La situazione è ancora da tenere d’occhio

Incredibile risvolto nella trattativa?

Rasmus Hojlund sembrava prossimo a trasferirsi al Napoli, invece la trattativa sembra aver ricevuto un improvviso rallentamento. Il motivo si chiama Aurelio De Laurentiis, che non sembra particolarmente convinto di prendere un calciatore danese ad alto prezzo, per paura di ritrovarsi davanti ad un Lindstrom 2.0.

La situazione è ancora da capire, anche perché non si sa se l’attaccante del Manchester United arriverà, ma quello di Aurelio De Laurentiis sembra un timore non da poco visto che sta potenzialmente bloccando una trattativa quasi chiusa.

Le parole di Chiariello sulla questione

Ecco cosa ha detto il giornalista Umberto Chiariello sulla situazione: “De Laurentiis è rimasto scottato dal caso Lindstrom, l’altro danese pagato 35 milioni, e non vuole ritrovarsi un altro investimento enorme che non produce frutti e diventa poi un problema. Hojlund a queste cifre è un affarone, allo United non è esploso, ma lì è successo a molti. Lo United darà via anche Garnacho e Mainoo, la meglio gioventù. Mainoo? E’ una voce, costa 50 milioni, certo il suo nome fa sognare i tifosi del Napoli”.