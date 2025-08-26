Hojlund-Napoli, ‘fumata grigia’: la richiesta (non accettata) del Manchester United alla SSC Napoli

Il giornalista Marco Giordano, attraverso un aggiornamento pubblicato sul proprio profilo X, ha fatto il punto sulla trattativa che riguarda Rasmus Hojlund e il Napoli. Dopo l’incontro tra le parti, il bilancio viene definito come una “fumata grigia”, ma con segnali incoraggianti verso una possibile conclusione positiva. L’atmosfera resta dunque di cauto ottimismo, nonostante alcune questioni ancora aperte che necessitano di ulteriori approfondimenti. La sensazione è che ci sia la volontà comune di arrivare a un’intesa definitiva.

Il nodo principale rimane la trattativa con il Manchester United, club che detiene il cartellino dell’attaccante danese. Le discussioni si concentrano soprattutto sulla formula dell’accordo, con particolare attenzione alle condizioni che potrebbero far scattare l’obbligo di riscatto. Le parti stanno valutando diverse soluzioni, ma al momento non è stato ancora trovato un punto di incontro. I dirigenti lavorano senza sosta per colmare le distanze. L’obiettivo resta quello di trovare un’intesa che soddisfi tutti.

Sul fronte personale, invece, non ci sono ostacoli: l’intesa con il calciatore è stata raggiunta senza difficoltà. Hojlund ha mostrato apertura e disponibilità a vestire la maglia azzurra, segnale che rafforza l’ottimismo del Napoli nella trattativa. Resta quindi soltanto da definire l’accordo con il club inglese per mettere la parola fine alla negoziazione. La società partenopea è pronta a spingersi fino in fondo pur di portare l’attaccante a disposizione. I prossimi incontri saranno decisivi per sbloccare l’operazione.

RASMUS HOJLUND ALLA SSC NAPOLI E IL PROBLEMA SULLA FORMULA PER IL TRASFERIMENTO: L’ANTICIPAZIONE E’ ARRIVATA DA GIANLUCA DI MARZIO

“Sarebbe potuta essere la giornata dell’accordo totale tra il Napoli e il Manchester United e invece ci sarà ancora da aspettare. Prevista nella serata di oggi, martedì 26 agosto, una nuova chiamata tra il club italiano e quello inglese per quanto riguarda il futuro dell’attaccante danese. Le parti, infatti, discutono le condizioni legate all’obbligo di riscatto. Questo perché il Napoli vorrebbe inserire, come condizione, le presenze del giocatore. Opzione, però, che i Red Devils negano. Si sta lavorando, comunque, per trovare un punto d’incontro”, riporta il portale dell’esperto di mercato di SKY.

In ogni caso, il Napoli ha già pronto l’asso nella manica nel caso in cui dovessero esserci problemi e si chiama Dusan Vlahovic. Il calciatore della Juventus, al momento, rappresenterebbe il piano b della dirigenza partenopea e potrebbe arrivare per 25 milioni di euro.