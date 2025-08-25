Hojlund-Napoli, svelate le ‘condizioni’ per l’obbligo di riscatto: quanti gol dovrebbe fare l’attaccante

Il Napoli è sempre più determinato a rinforzare il proprio reparto offensivo e il nome in cima alla lista resta quello di Rasmus Højlund. L’attaccante danese del Manchester United è il profilo ideale individuato dalla dirigenza azzurra per sostituire Romelu Lukaku e garantire ad Antonio Conte un centravanti giovane, forte fisicamente e con grandi margini di crescita.

Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso i suoi canali ufficiali, la società partenopea è pronta a compiere un passo ulteriore nella trattativa, mostrando apertura verso l’inserimento di un obbligo di riscatto. Questo verrebbe legato a condizioni precise: il numero di presenze in maglia azzurra, i gol realizzati dall’attaccante e la qualificazione del Napoli alla prossima edizione della Champions League. Mentre il numero di presenze e la qualificazione in Champions rappresentano condizioni semplici per la realizzazione, più difficile è il numero di gol realizzati che non dovrebbe essere meno di dieci.

L’operazione, secondo l’esperto di mercato di Sky Sport, si aggirerebbe complessivamente attorno ai 45 milioni di euro. Una cifra importante che testimonia la grande fiducia riposta dalla dirigenza nei confronti del giovane talento danese, considerato uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo.

Con questa mossa, il Napoli ribadisce la volontà di costruire una rosa competitiva non solo per la Serie A, ma anche per la scena internazionale. La trattativa con il Manchester United, dunque, entra in una fase decisiva e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi concreti che avvicinerebbero Højlund alla sua nuova avventura sotto il Vesuvio.