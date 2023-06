Hojlund, non solo il Napoli: anche il Manchester United su di lui

Il Napoli sembra avere una nuova forte concorrente per Rasmus Hojlund. Il giocatore danese, infatti, sarebbe stato cercato dal Manchester United di Erik Ten Hag

Dallo Sturm Graz all’Atalanta, con una stagione tutta da scrivere. Questo si diceva ad inizio anno di Rasmus Hojlund, giocatore che sembrava poter essere l’ennesima scommessa dell’Atalanta e che, alla fine, è finita per essere vinta. Il giocatore, alla prima stagione in Serie A, ha terminato il campionato con 32 presenze 9 reti e 4 assist. Un bottino incredibile, considerando che ha dovuto trovare l’ambientamento giusto ed è soltanto un classe 2003.

Ora per lui sembra farsi avanti l’ipotesi di un trasferimento, con tante squadre che vogliono provare a prelevare il calciatore dall’Atalanta. I bergamaschi si stanno già sfregando le mani per la prossima finestra estiva di calciomercato, pronti potenzialmente a intascare almeno 60 milioni di euro per la cessione. Questa è una base d’asta, di fatto i soldi potrebbero essere molti di più. Il Napoli ci pensa, ma sul giocatore sembra esserci anche il Manchester United, che vorrebbe prenderlo per provare l’assalto alla Champions League già dalla prossima stagione.

“Rimani all’Atalanta”

Un mese fa, un ex giocatore dell’Atalanta ha consigliato – in un’intervista a Juventusnews24 – di restare a Bergamo. Il calciatore in questione è Christian Zenoni, che ha detto: “Io a lui consiglio un altro anno all’Atalanta, ma in prospettiva è un giocatore che poi, purtroppo per l’Atalanta, o per fortuna di altri, andrà via e calcherà palcoscenici magari più importanti. Non che l’Atalanta non sia una grande squadra, ormai sono anni che sta sempre lì, ma secondo me il danese è destinato ad andare via. Magari anche non in Italia, ma in un altro top club europeo”.