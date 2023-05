Hojlund, non solo Juventus: anche il Real Madrid si inserisce

Le Merengues hanno tenuto d’occhio l’attaccante, che ora sembra essere in procinto di trasferirsi in un’altra delle migliori squadre europee

Il Real Madrid ha accumulato nelle ultime settimane molti obiettivi diversi per migliorare la propria squadra e tutto indica che continueranno a spuntare altri obiettivi. Soprattutto ora che la stagione si è conclusa con l’eliminazione dalla Champions League, che d’altra parte lascia evidenti carenze come la mancanza di un’alternativa a Karim Benzema.

Prima di allora, molti rapporti parlavano già di Rasmus Hojlund come una chiara opzione per rafforzare l’attacco della squadra blanca. Ora però in Italia si ipotizzano altre possibilità, visto che anche la Juventus è entrata in scena per provare a prendere il calciatore dell’Atalanta.

Alternativa a Vlahovic?

TuttoMercato è il media che ora spiega chiaramente che l’attaccante danese, 20 anni, è già nel radar della Juventus. Sembra una chiara alternativa per sostituire Dusan Vlahovic che, nonostante le sue chiare doti di marcatore, potrebbe essere una cessione per il club bianconero.

La vecchia signora, in attesa di un’eventuale sanzione e soprattutto di far quadrare i conti, non esclude una mossa del genere. Per questo ha messo gli occhi su questo attaccante che, con 8 gol e 2 assist in 31 partite, sta brillando nei suoi primi passi nel calcio. Il calciatore sembra in procinto di esplodere, con la Dea che chiederebbe almeno 50 milioni di euro per privarsi della sua stellina. La Juventus lo prenderebbe solo nel caso in cui ci fosse l’addio dell’attaccante serbo che, nonostante il gol di ieri sera, sembra essere lontano da Torino.