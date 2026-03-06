Hojlund resta al Napoli: United certo del riscatto

Il futuro di Rasmus Hojlund sembra sempre più legato al Napoli. L’attaccante danese, arrivato in azzurro in prestito dal Manchester United, ha convinto tutti con le sue prestazioni e ora il club partenopeo è pronto a fare il passo definitivo. Le sensazioni, infatti, sono molto positive e l’idea di proseguire insieme è concreta

United sicuro del riscatto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Manchester United si aspetta che il Napoli eserciti l’opzione per acquistare il giocatore a titolo definitivo al termine della stagione. Il club inglese considera molto probabile questa soluzione e sta già facendo i propri conti in vista della prossima estate.

L’operazione è stata impostata fin dall’inizio con una formula chiara: prestito oneroso e possibilità di riscatto. Il Napoli ha già versato circa 6 milioni di euro per il trasferimento temporaneo e dovrebbe aggiungerne altri 44 per completare l’acquisto definitivo del cartellino. In totale, l’investimento sfiorerebbe i 50 milioni di euro.

Può restare

Il rendimento dell’attaccante ha avuto un peso importante nelle valutazioni del club. Hojlund si è inserito rapidamente nel sistema di gioco della squadra e ha dimostrato di poter essere un punto di riferimento per l’attacco azzurro. Anche il giocatore sembra trovarsi molto bene a Napoli e vede con favore la possibilità di continuare la sua avventura in Serie A.