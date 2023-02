Hojlund se parte Osimhen

Il Napoli continua a stravincere e convincere in campionato. Ieri sera grande prestazione degli azzurri che hanno schiantato la Cremonese con il risultato di 3-0. Le reti sono state segnate da Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas. In Serie A l’attaccante nigeriano del Napoli guida la classifica marcatori con le sue diciassette reti. Ma l’attaccante partenopeo non è l’unico centravanti a stupire in Italia.

Difatti c’è un giovane bomber che piano piano sta attirando l’attenzione di tutti, stiamo parlando del norvegese Rasmus Hojlund. L’attaccante dell’Atalanta è uno dei protagonisti della nuova Dea. Lui e Lookman formano una grande coppia nel reparto offensivo neroazzuro. I bergamaschi hanno pagato il norvegese diciassette milioni di euro allo Sturm Graz ed ora il suo cartellino sta lievitando esponenzialmente.

Attualmente Hojlund vale circa 40 milioni di euro. La filosofia della Dea è sempre stata quella di valorizzare i giovani talenti per poi rivenderli a prezzi elevati. Il norvegese quest’anno ha battuto anche la concorrenza di Zapata in avanti diventando un vero e proprio titolare. Per lui probabilmente la prossima estate si potrebbe scatenare una vera e propria asta ed occhio ai club italiani.

Come si legge dalla “Gazzetta dello Sport”, nella edizione odierna, le big inglesi avrebbero già messo nel mirino il giovante centravanti dell’Atalanta. Ma attenzione perché anche in Italia ci sono diverse contendenti per il norvegese. Il Napoli ci farebbe un pensierino nel caso in cui venisse venduto Victor Osimhen, stesso discorso vale per la Juventus nel momento in cui vendessero Dusan Vlahovic. Infine, occhio anche alle milanesi, in quanto Lukaku non ha dato le garanzie sperate mentre Giroud a Settembre compirà 37 anni.

Hojlund sembra avere tutto per diventare un attaccante devastante. Fino ad ora in Serie A ha collezionato 18 presenze ed ha siglato cinque reti. Gioca per la squadra, sa fare la sponda, sa venire incontro e sa riempire l’area di rigore. E’ dotato di una buona tecnica e di un buon tiro. Può essere il nuovo Haaland?