Hojlund si può “anche non riscattare”: ecco l’indiscrezione

Secondo quanto emerso nelle ultime ore dagli ambienti Napoli, Rasmus Hojlund verrebbe ritenuto come un giocatore che potrebbe anche non essere riscattato dai partenopei. Il giocatore danese ha bisogno di riscattarsi in campo

Situazione strana a Napoli

Che l’attacco dei partenopei, almeno la corsia centrale, stia diventando un problema in quel di Napoli non è una novità. Infatti, i partenopei si ritrovano a dover capire cosa ne sarà di alcuni giocatori nel corso della stagione, visto che con il ritorno di Romelu Lukaku potrebbe accadere uno stravolgimento lì davanti.

Lorenzo Lucca, ad esempio, reo di una stagione non propriamente esaltante sembra viaggiare verso una panchina sempre più forzata da prestazioni non meravigliose. Rasmus Hojlund, invece, rischia di diventare un problema.

Ne parla Scotto

Ecco cosa ha detto il giornalista Giovanni Scotto rispetto alla questione: “Riscatto Hojlund con la Champions? Servirebbe un po’ di chiarezza, da quello che emerge sponda Napoli, quindi Manna e i suoi collaboratori, si parla di Hojlund come di un calciatore che volendo si può anche non riscattare. Io penso che l’accordo per il riscatto c’è con la Champions, ma credo – ed è un mio pensiero – che il Napoli ritiene Hojlund ancora un giocatore in prestito e quindi potrebbe esserci una rinegoziazione con lo United, nel caso. Anche Hojlund vuole riconquistarsi questa conferma”.