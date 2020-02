“Hollywood”: Il nuovo show di Ryan Murphy presto su Netflix

Hollywood è una miniserie drammatica di Ryan Murphy.

La serie verrà rilasciata sulla piattaforma Netflix l’1 maggio 2020.

Lo show è costituito da sette episodi.

Il cast principale è composto da David Corenswet, Darren Criss, Jeremy Pope, Samara Weaving, Laura Harrier, Jim Parsons, Dylan McDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jake Picking e Joe Mantello.

Inoltre Maude Apatow, Mira Sorvino e Rob Reiner avranno dei ruoli minori nello show.

Ecco la sinossi di Hollywood:

“La serie segue un gruppo di aspiranti attori e registi in una Hollywood segnata dalla seconda guerra mondiale. Ognuno di loro cercherà di arrivare al successo a qualsiasi costo. Ogni personaggio offre uno spaccato unico dell’era d’oro del cinema statunitense. Sistemi scorretti per quanto riguarda l’etnia, il genere e la sessualità in atto al tempo verranno messi in evidenza. Questi sistemi sbagliati perdurano ancora ai giorni nostri. Provocativo e incisivo. Hollywood espone ed esamina dinamiche di potere che vanno avanti da decenni. Infine si interroga su cosa potrebbe succedere se queste dinamiche venissero abbattute.”