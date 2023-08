Holm, pronta offerta dalla Juventus

La Vecchia Signora sta cercando di continuare a sfruttare al meglio le opzioni per rafforzare la propria rosa mentre la finestra di trasferimenti estiva si avvicina alla fine. Emil Holm sembra vicinissimo alla squadra di Massimiliano Allegri

Continuano ad emergere nuovi rumour di calciomercato, con i club che hanno poco più di una settimana per mettere a punto i rispettivi acquisti e rinforzi. È il caso della Juventus, che sta cercando di sfruttare al meglio le proprie opzioni in questa parte decisiva della finestra di trasferimento.

I bianconeri hanno avuto un’estate difficile per motivi finanziari e legali, ma non rinunciano a un acquisto dell’ultimo minuto. La soluzione potrebbe essere quella di cercare di portare tra le proprie fila Emil Holm, che è tornato di prepotenza a far parte dell’agenda di Cristiano Giuntoli.

Ultime dal mercato

La Juventus sarebbe intenzionata a fare un’offerta per un giocatore che appartiene allo Spezia e che è stato anche nel mirino dell’Atalanta. Un’ala destra che nella scorsa stagione ha realizzato un gol e un assist in 23 partite. Un obiettivo sicuramente raggiungibile e che garantirebbe ad Allegri un innesto di possibile qualità.

Per quanto riguarda i dettagli dell’operazione, si parla di un prestito da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto superiore agli 8 milioni. In altre parole, questa formula permetterebbe allo svedese di unirsi alla squadra di Massimiliano Allegri senza dover rischiare troppo sulle casse dell’attuale Juventus. In questo modo, sembra che Holm sia destinato a potenziare il progetto della Vecchia Signora che ha voglia di tornare a vincere.