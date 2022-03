Hountoundji, il Napoli ci proverà in estate

Cedric Hountoundji potrebbe essere il prossimo rinforzo difensivo del Napoli. I partenopei potrebbero formulare un’offerta presto

Regna l’incertezza su quale sarà la difesa del Napoli nella prossima stagione. Koulibaly potrebbe partire e il reparto avrà necessariamente bisogno di innesti. Cedric Hountoundj del Clermont sembrerebbe poter essere il profilo giusto, sia per caratteristiche che per costi. Il calciatore è in piena maturità calcistica e a 28 anni vorrebbe provare una nuova esperienza, magari in una big.

Il difensore sarebbe potuto arrivare già a Gennaio, ma i francesi non volevano privarsi di uno dei pilastri della loro difesa e in piena lotta salvezza. In estate sarà differente e il Napoli potrebbe puntare il tutto per tutto sul difensore classe ’94. Una trattativa che dipenderà anche da cosa farà Axel Tuanzebe, attualmente fermo ai box.

Un gigante rapido per il Napoli

Cedric Hountoundj continua è un giocatore alto 1.94. Nazionale del Benin, unisce una grande altezza ad una struttura corporea non troppo pesante. Discretamente agile e con delle lunghe leve che gli consentono di arrivare rapidamente sul pallone. Eccelle sui colpi di testa.

Il Napoli potrebbe assicurarsi le prestazioni con relativamente poco. Si parla di 2 milioni di euro, ma attenzione anche all’interesse del Torino che potrebbe prenderlo nel caso in cui partisse Bremer. Il Clermont attualmente è al quindicesimo posto in Ligue 1 a +6 sul playout per la retrocessione. A dodici partite dal termine del campionato francese tutto può accadere, ma una salvezza del club potrebbe rendere tutto più difficile per intavolare una trattativa. Staremo a vedere.