Houseparty ruba le password delle altre app? Ecco come cancellare l’account

Una delle applicazioni che ha avuto maggior successo durante questa quarantena è Houseparty, uno dei tanti servizi che permette di effettuare videochiamate di gruppo con amici e parenti. Negli ultimi giorni, però, alcuni utenti hanno lanciato l’allarme sui social: Houseparty ruba le password delle altre app e hackera Spotify, Netflix, servizi bancari ecc.

Molti utenti, di diverse nazionalità, hanno quindi invitato i propri conoscenti a cancellare l’account ed eliminare l’app dal telefono onde evitare problemi. Twitter in particolare è stato sommerso da persone che consigliano di cancellare Houseparty:

Dallo screen, si legge: “Cancellate tutti Houseparty, mi hanno hackerato Spotify e Netlix dalla Polonia e dagli Stati Uniti”, “Consiglio a tutti di cancellare l’account e l’app di House Party, conoscono molte persone che la usano a cui è stata hackerata l’email” e ancora “Non posso crederci… Houseparty è entrato nel mio conto bancario e nel mio Netflix”.

La Epic Games, la società che gestisce l’app, con un comunicato ufficiale sul proprio profilo Twitter ha smentito qualsiasi implicazione con il furto dei dati sulle altre app:

Nel loro breve comunicato si legge: “Tutti gli account Houseparty sono sicuri, così come lo è il nostro servizio che non è mai stato attaccato e non può carpire le password degli altri siti”. Molte persone hanno risposto a questo tweet chiedendo di fornire ulteriori prove e hanno comunque, in via cautelativa, cancellato il proprio account onde evitare il furto di password. In seguito, l’azienda (che tra l’altro gestisce anche il famoso gioco Fortnite) ha lanciato anche un altro tweet: “We are investigating indications that the recent hacking rumors were spread by a paid commercial smear campaign to harm Houseparty. We are offering a $1,000,000 bounty for the first individual to provide proof of such a campaign to [email protected]” Traduzione: “Stiamo seguendo una pista secondo la quale le voci di hackeraggio sono state diffuse da una campagna promozionale diffamatoria contro Houseparty. Offriamo una ricompensa di 1 milione di dollari a chiunque riesca a fornirci una prova della suddetta operazione inviando una mail a [email protected]”.

Tuttavia, molti utenti, in attesa di sapere la verità stanno comunque procedendo alla cancellazione dei loro account. Non sempre è facile capire come cancellare l’account da un app o come disdire un abbonamento. In questo caso, è sufficiente aprire l’app di Houseparty e cliccare sulla faccina che troviamo in alto a sinistra dell’interfaccia; in seguito, clicchiamo sull’ingranaggio rosso delle impostazioni sull’elenco degli amici, in alto a sinistra; accediamo da qui al menù Privacy e, finalmente, possiamo selezionare Elimina Account, cliccare su Sì e infine inseriamo la password per eliminare definitivamente il nostro profilo. Adesso non ci resta che eliminare normalmente l’app dal nostro telefono.