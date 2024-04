Huijsen, aumenta la concorrenza per la Roma: la mossa dalla Bundesliga

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, dalla Bundesliga starebbe per arrivare un assalto verso la Juventus per Dean Huijsen. Il calciatore è attualmente in prestito secco alla Roma, con quest’ultima che vorrebbe provare a trattenerlo anche nella prossima stagione

Se i giallorossi vorranno davvero trattenere Dean Huijsen dovranno fronteggiare una foltissima concorrenza. In primis la Juventus, che punta a trattenere il calciatore e farne uno dei propri pilastri per la difesa futura. Poi, squadre dall’estero.

Infatti, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello sport sul ragazzo olandese naturalizzato spagnolo si è già mosso il Borussia Dortmund intenzionato a fare un’offerta per strappare il calciatore alla Juventus. Per ora non si è visto nulla in ottica mercato per il difensore, con i bianconeri che vorrebbero trattenerlo.

Huijsen cosa vuole?

Dean Huijsen sembrerebbe deciso a voler tornare in bianconero per rimanerci, come raccontato in una recente intervista: “La Roma non ha alcuna opzione d’acquisto. Dal calcio però ho imparato una cosa, non si sa mai ciò che può succedere. Di certo c’è solo che torno alla Juve e mi metterò a disposizione. È il primo grande club che ha creduto in me, non posso che avere parole di gratitudine“.

Poi continua: “Sinceramente non lo so (perché non giocasse alla Juve, ndr). So solo che quando mi hanno offerto di andare alla Roma l’idea mi è piaciuta molto, perché è un gran club e poi se ti chiama uno come Mourinho è difficile dire di no. Ho pensato che se mi chiamavano era perché avevano bisogno. Poi il resto me lo sono conquistato. Ogni minuto giocato è frutto di lavoro e sacrificio“.