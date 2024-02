Huijsen, la Roma proverà a prenderlo cedendo Llorente

Dean Huijsen è il protagonista del momento in casa Roma, con i giallorossi intenzionati a provare a prenderlo in estate dalla Juventus

Poche parole, tanti fatti. Dean Huijsen si sta prendendo lentamente la Roma, con tanta voglia di fare e la personalità di uno che sembra già essere entrato negli schemi della Serie A. Quello dell’ultima giornata è il suo primo gol in Serie A, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi di ben due squadre oltre a far piangere quelli del Cagliari.

In primis la Roma, che sembra aver trovato in lui un nuovo gioiello, e poi la Juventus. Infatti, il calciatore è in maglia giallorossa ma in prestito dai bianconeri dove farà ritorno in estate. Il prestito non ha diritto di riscatto, con la Roma che proverà comunque a cercare di trattenerlo cedendo Llorente.

La Roma tenterà il tutto per tutto

La Roma, al momento, non può permettersi spese folli. In estate si tenterà comunque un approccio con la Juventus per trattenere Dean Huijsen sulla base di 15 milioni di euro. Improbabile, però, che i bianconeri cedano a cuor leggero.

Intanto i giallorossi per poter tentare l’assalto all’olandese cederanno quasi sicuramente Llorente, riscattato la scorsa estate dal Leeds per 5 milioni di euro. Sullo spagnolo c’è il Paris Saint Germain, che non ha mai smesso di pensare a lui. Intanto, Huijsen è rimasto criptico sul suo futuro: “Sono arrivato qui a Roma per avere più spazio e per ora ci sto riuscendo, sono contento. Se mi vedo sotto il Colosseo o la Mole per il domani? Non si sa, nel calcio può succedere di tutto”.