Hwang: “Interesse del Napoli? Orgoglioso”

Im-Beom Hwang dell’Olympiakos ha di recente parlato dell’interesse del Napoli. Il centrocampista potrebbe arrivare in estate

È un Napoli che potrebbe ritrovarsi ad essere sempre più orientale. Infatti, dopo il collegamento a Daichi Kamada e l’arrivo nella scorsa estate di Kim Min Jae sembra ci sia un nuovo obiettivo.

Un connazionale del difensore partenopeo, infatti, potrebbe arrivare in azzurro. Si tratta di Im-Beom Hwang, centrocampista in forza all’Olympiakos che è stato dato nel mirino degli azzurri per la prossima stagione. Il giocatore è intervenuto ai microfoni di Novasports e sembra possa essere il prossimo innesto azzurro. Almeno, a lui farebbe piacere.

Le parole del centrocampista

Attualmente è impegnato con il finale di stagione, ma non si esime dal dare opinioni sul suo futuro. Infatti ha detto: “Ho sentito certi rumors sul Napoli e il fatto che un club così prestigioso sia interessato a me mi rende orgoglioso. So come giocano, lì c’è anche il mio amico Kim“.

Poi ha continuato: “Non so se l’interesse del Napoli sia poi così concreto. Nel calcio, in una finestra di mercato, si fanno spesso tanti nomi. Abbiamo ancora una partita e sto solo pensando di alzare un trofeo nella prossima stagione con il mio attuale club. Al momento sono concentrato sul presente e non sul futuro. Dico solo che ho guardato spesso il Napoli in questa stagione e gli azzurri hanno vinto meritatamente il campionato italiano, hanno giocato un grande calcio“. Parole che sembrano aprire ad un futuro a Napoli, cosa che potrebbe anche accadere.