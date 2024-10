Hysaj, da titolare a Napoli a fuori rosa alla Lazio

Elseid Hysaj è passato in poco tempo da essere inamovibile per Maurizio Sarri al Napoli a non giocare sotto la gestione Baroni alla Lazio

Elseid Hysaj non dovrebbe essere reintegrato dalla Lazio nei prossimi mesi. Il difensore albanese ha uno stipendio molto alto fino al 30 giugno 2026. L’intenzione del club è quella di trovare una squadra disposta a farsi carico della spesa a gennaio, anche se solo in prestito per sei mesi.

Tuttavia, la situazione rimane complicata perché lo stipendio rappresenta un problema per una squadra di medio livello. Trovare una destinazione non sarà facile, a meno che parte dello stipendio non venga pagato come contributo dal club che eventualmente deciderà di prenderlo in prestito.

La situazione

Hysaj, che guadagna 2,5 milioni di euro all’anno, rischia di essere tagliato definitivamente dalla rosa della Lazio, allenandosi poi a parte. Non è stato inserito nella lista della Lazio per la Serie A. A giugno la Lazio ha comunicato a Hysaj che era libero di trovare una nuova squadra. Tuttavia, la Lazio ha chiarito che non lo avrebbe pagato per lasciare il club. Nonostante ciò, nessuna squadra, nemmeno in Arabia Saudita, era disposta a prenderlo a causa del suo stipendio annuale netto fin troppo elevato per le casse di chiunque.

Una situazione che il giocatore ha descritto così: “Non sto male, perché mi alleno sempre con la Lazio, sono in squadra, non sono fuori. Semplicemente non gioco nei fine settimana, ma ho lavorato su me stesso, faccio le mie corse. La normalità non è la stessa partita, ma cerco di fare il meglio che posso quando arrivo in Nazionale”.