Hysaj è vicino all’accordo col Napoli: rinnoverà ma andrà via a giugno

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, uno dei prossimi calciatori del Napoli in procinto di rinnovare il suo contratto, sarà l’albanese Elseid Hysaj. Il terzino firmerà per altri tre anni, ma con molte probabilità andra comunque via a fine stagione, e lo farà solamente per permettere alla sua società di monetizzare maggiormente con la sua vendita.

Il suo è uno dei rinnovi problematici in casa Napoli, che si somma agli altri casi come Callejón, Mertens, Allan, Zielinski, Milik e Maksimovic. Le trattative tra Elseid Hysaj e la dirigenza partenopea continuano incessantemente per cercare di arrivare a un accordo come confermato dal suo agente e pare che nelle prossime ore si arriverà alla firma.Il suo Procuratore Mario Giuffredi (che tra l’altro segue anche gli interessi dell’altro terzino Mario Rui) in un’intervista di qualche settimana fa TuttoMercatoWeb aveva rilevato importanti dettagli circa lo stato delle trattative tra il suo assistito e il Napoli. Secondo quanto da lui dichiarato, entro la fine di marzo si arriverà alla conclusione.

Con i recuperi in difesa, Hysaj ha perso il posto da titolare ed è quindi probabile che, malgrado il rinnovo, a fine stagione dovrà liberare il suo armadietto da Castel Volturno e cercarsi un’altra squadra.