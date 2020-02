Hysaj via da Napoli? Parla il suo procuratore

Da partente certo a titolare, Hysaj si è di nuovo preso, almeno per ora, il Napoli. Complici anche i tantissimi infortuni di Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam, l’albanese ha trovato moltissimo spazio nelle ultime uscite della squadra azzurra.

Oggi ai microfoni di Canale 8, ha parlato Mario Giuffredi, agente del calciatore numero 23 del Napoli. Ha prima parlato della partita con la Sampdoria, evidenziando la buona prova della retroguardia azzurra, e il buon lavoro fatto da Gattuso fino a questo momento. L’agente ha fatto poi capire di essere intenzionato a portare il suo assistito via da Napoli il prima possibile.

In particolare, ha spiegato che il “problema” è Di Lorenzo, del quale però è molto entusiasta. Secondo lui, Giovanni merita anche l’europeo e spera che Mancini sia dello stesso avviso. Non vuole comunque che i due giochino nello stesso club e per questo vuole far andare via Elseid. Anche se l’ex Empoli dovesse rinnovare, potrebbe andare via. Il rinnovo sarebbe solo un modo per venderlo meglio in estate. Da capire ancora la posizione della società. A Gattuso piace Hysaj come giocatore, quindi la sua situazione è ancora tutta da definire.