I 10 influencer italiani più famosi del 2021

Per influencer si intende una personalità di spicco in grado di creare tendenza; solitamente si associa questo termine a un individuo particolarmente attivo su uno o più social network. Nel corso del 2020 e del 2021, i giovani e gli adolescenti hanno mostrato una spiccata preferenza per i social media audio-visivi quali Instagram e TikTok, lasciando alle generazioni più adulte Facebook e Twitter.

Instagram e TikTok sono pieni di influencer, micro influencer e aspiranti influencer che talvolta, nel tentativo di crescere più in fretta, scelgono di acquistare follower su Instagram per spianarsi la strada verso sponsorship e collaborazioni remunerative. Sono in molti a sognare il successo su queste piattaforme, e in effetti qualche italiano è davvero riuscito a realizzarsi in questo modo.

Largo ai giovani: Khaby Lame

Lo scettro di influencer italiano più seguito, sia in patria sia all’estero, spetta al giovanissimo Khaby Lame, che ha iniziato la sua carriera nel 2020 durante l’inizio della pandemia di Covid,

Grazie al suo volto espressivo che non richiede parole, Khaby ha realizzato molti video comici brevi in cui si prende gioco di tutorial opinabili e life hack, quei trucchetti che dovrebbero semplificare la vita quotidiana ma di fatto la complicano.

I profili social di Khaby mostrano tutti la spunta del verificato, anche la pagina Facebook (490.000 mi piace, 734.000 iscritti) e l’account Twitter (138.000 follower); tuttavia, i suoi social principali, sui quali ha ottenuto una crescita rapidissima, sono Instagram e TikTok. La pagina Instagram conta oltre 56,6 milioni di iscritti, mentre il profilo TikTok supera i 120 milioni di follower. La velocità con la quale Khaby ha raggiunto la fama ha attirato molto l’attenzione dei media, soprattutto nel momento in cui i suoi risultati hanno superato quelli di Chiara Ferragni.

Da blogger a imprenditrice: Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, classe 1987, iniziò la sua carriera nel 2009 come fashion blogger e da allora ha collaborato con moltissimi marchi famosi tra cui Vogue, Pantene, Swarovski, Intimissimi, eccetera. In seguito, l’influencer ha anche lanciato delle linee personali, tra cui una linea di gioielli e una di make-up.

La Ferragni conta 25,4 milioni di follower su Instagram e 4,6 milioni di follower su TikTok. Entrambi i profili sono un alternanza di post e video sponsorizzati inframezzati dagli scatti insieme ai figli e al marito Federico Lucia, in arte Fedez. Fedez, pur non raggiungendo i numeri della moglie, ha comunque moltissimo seguito sia su Instagram (13 milioni di follower), sia su TikTok (4,8 milioni di follower). La stragrande maggioranza dei contenuti postati dal rapper italiano raffigura scene di vita domestica e momenti buffi coi figlioletti e/o con la Ferragni.

Gli (altri) influencer italiani più seguiti

Per quanto risulti difficile stilare una classifica esatta degli influencer più famosi d’Italia, alcuni di essi si sono distinti per i propri meriti in una o più piattaforme, talvolta utilizzando YouTube come punto di partenza per una carriera più ampia.

Tra gli influencer più famosi di Instagram vale la pena menzionare Gianluca Vacchi, 54 anni, imprenditore, musicista e DJ. Vacchi, con i suoi 21 milioni di follower su Instagram, è stato reso famoso dai numerosi scatti raffiguranti il suo stile di vita lussuoso, al limite dell’eccessivo, talvolta in compagnia della moglie o della figlia piccola.

Nell’ambito del beauty e della cosmetica, la bellunese Clio Zammatteo (1982) si è affermata sul Web grazie al suo canale YouTube ClioMakeUp, nel quale mostra perlopiù tutorial di trucco. La Zammatteo ha pubblicato vari libri sulla cosmetica, condotto un programma a tema su Real Time e inaugurato la linea di cosmetici ClioMakeUp, venduta online e nei negozi fisici della catena Cliopopup.

Il canale YouTube della Zammatteo conta 1,36 milioni di iscritti; la pagina Instagram, invece, è seguita da 3,1 milioni di follower. La maggior parte dei post mostrano i prodotti cosmetici, scatti effettuati durante le trasferte lavorative e quadretti familiari in compagnia delle due bambine o, più raramente, del marito (che spesso è autore degli scatti presenti sul profilo della Zammatteo). Dopo aver vissuto a New York per diversi anni, l’influencer ha deciso di tornare a vivere e a lavorare in Italia.

Benedetta Rossi (classe 1972), è il volto del canale YouTube Fatto in casa da Benedetta, sul quale vengono pubblicate ricette casalinghe dolci e salate. La Rossi è autrice di diversi libri di ricette e conduttrice di un programma di cucina su Real Time.

Le sue ricette vengono seguite da oltre 2,8 milioni di utenti su YouTube e da 4 milioni di follower su Instagram, ma la piattaforma in cui mostra il seguito più ampio è senza dubbio Facebook, con i suoi 7,6 milioni di follower. Su Facebook e sul suo blog, la Rossi collabora spesso con una cerchia ristretta di influencer anch’essi specializzati in ricette di vario genere (come quelle senza glutine).

Simone Paciello, in arte Awed, è un ventiquattrenne napoletano divenuto noto su YouTube grazie ai suoi video comici e alle reaction, registrate da solo o con altri influencer. Sulle piattaforme di YouTube e Instagram conta oltre 1,9 milioni di follower interessati sia ai video, sia agli scatti di quotidianità. Paciello ha recitato nel cinepanettone Natale al Sud e ha partecipato a diversi programmi televisivi tra cui L’isola dei famosi, risultando vincitore dell’edizione del 2021.

Nel corso della sua carriera Paciello ha lavorato spesso con gli influencer e Youtuber Riccardo Dose e Amedeo Preziosi. Entrambi hanno iniziato a lavorare su YouTube con video comici di vario tipo, raggiungendo un pubblico sempre più ampio (anche se il canale di Preziosi è inattivo da circa un anno).

Dose e Preziosi hanno entrambi un grande seguito su Instagram, con profili che superano il milione di iscritti.

Tess Masazza è un’attrice 34enne divenuta famosa grazie ai video della serie Insopportabilmente donna, pubblicati su YouTube dal 2014 in poi. Ciascun video racconta in chiave ironica le vicende quotidiane di una giovane donna particolarmente pasticciona.

Al momento, la Masazza conta oltre mezzo milione di iscritti su YouTube, 681.000 follower su Instagram e 1,28 milioni di iscritti su Facebook.

Il mondo del gaming

Una piccola menzione speciale va a tutti quegli Youtuber che si sono fatti strada nel mondo del gaming; molti di essi, una volta diventati noti sulla piattaforma, sono riusciti a pubblicare libri oppure a recitare in film e videoclip.

Tra di essi vale la pena ricordare Favij, pseudonimo di Lorenzo Ostuni, classe 1995: divenuto famoso per i suoi gameplay divertenti, ha lavorato come attore e doppiatore; ha anche pubblicato due libri e partecipato a un programma su Sky.

Ostuni gestisce un canale YouTube molto attivo seguito da oltre 6,23 milioni di persone, sul quale pubblica gameplay riguardanti varie tipologie di videogiochi. Anche la sua presenza su Instagram è molto consistente: il suo profilo conta infatti 3,1 milioni di iscritti che ogni giorno visualizzano e commentano le foto di vita quotidiana di Ostuni e i brevi video pubblicati.