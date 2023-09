I 100 calciatori più forti di sempre

A livello mondiale il calcio è il gioco più praticato e amato dalle persone. Negli anni si sono susseguiti calciatori che hanno fatto la storia della propria squadra di club e della propria nazionale. Ci sono state veri e propri fenomeni che hanno fatto innamorare le persone a questo splendido sport. Ci sono stati sicuramente alcuni calciatori che possiamo chiamare leggende.

La rivista inglese FourFourTwo ha fornito un aggiornamento in merito alla classifica dei 100 calciatori più forti di tutti i tempi. Maradona, Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo sono quelli che ambiscono a stare più in alto possibile in questa speciale classifica. In graduatoria ci sono tanti nomi che hanno fatto parte della storia del calcio italiano, nei club di Serie A hanno militato grandi professionisti che hanno lasciato il segno. Si nota anche però l’assenza di qualche importante calciatore italiano come Alex Del Piero che negli scorsi anni ha fatto la storia nella Juventus.

In questa lista Neuer viene considerato migliore di Gianluigi Buffon. Il portierone italiano si trova alla quarantottesima posizione mentre il tedesco nella trentunesima. Il simbolo del Grande Torino, Valentino Mazzola, viene collocato in trentasettesima posizione. In tre invece sono i calciatori che hanno vestito la maglia del Napoli. Stiamo parlando di Zoff, Sivori ed ovviamente Diego Armando Maradona.

Il leggendario argentino si trova in terza posizione e viene preceduto soltanto da Pelè (secondo) e Lionel Messi che è stato incoronato come il miglior calciatore della storia. Cristiano Ronaldo si trova subito fuori dal podio, posizionandosi al quarto gradino.

Tra questi cento calciatori c’è la presenza anche di Javier Zanetti, Kakà, Baggio e Ronaldo il fenomeno. L’ex nove dell’Inter si trova nella top ten collocandosi al nono posto. Davanti a lui si trovano, in ordine, dall’ottavo al quinto: Di Stefano, Beckenbauer, Zidane e Cruyff. A chiudere invece la top ten c’è il nord irlandese George Best.