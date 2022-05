I 5 Migliori Fornitori di Software per Casino Online per le Slot Machine

I fornitori di software svolgono un ruolo essenziale in qualsiasi esperienza di gioco d’azzardo online, e la maggior parte dei giocatori lo sottovaluta. I principianti di solito trascurano le aziende che forniscono i giochi, rendendo la loro esperienza di casino online incompleta e limitando le loro prospettive. Oggi faremo una panoramica di cinque popolari fornitori di software per le slot machine, sperando che vi permetta di trovare giochi più sorprendenti per le vostre sessioni.

Microgaming

Quando si parla dei principali fornitori di software per casino online, è impossibile ignorare Microgaming. È stata fondata nel 1994 e rimane tuttora una delle aziende più importanti del mercato. Questo sviluppatore ha già introdotto più di 1.000 giochi diversi, e l’elenco non si limita solo alle slot machine. Fornisce anche una vasta gamma di specialità, giochi da tavolo e giochi di carte.

I migliori giochi

Couch Potato. Frozen Diamonds. Ossa belle. Win Sum Dim Sum. Game of Thrones.

NetEnt

NetEnt è un’altra grande azienda della nostra lista, in quanto offre slot e altri giochi da casinò dal 1996. La sua collezione comprende centinaia di giochi incredibili, amati dai giocatori di tutto il mondo. L’azienda non ha mai avuto paura di introdurre nuove funzionalità, ed è per questo che i suoi ultimi giochi sono sempre interessanti da provare. NetEnt è famosa anche per lo sviluppo di giochi con un’ampia serie di caratteristiche come i Tumbling Reels, i simboli Wild, i simboli Scatter e molti altri.

I Migliori Giochi

Mega Joker. Kings of Chicago. Guns N’ Roses. Cosmic Fortune. Segreti di Atlantide.

International Game Technology (IGT)

International Game Technology, così come la conosciamo, è stata fondata e quotata in borsa nel 1981. L’attività da oltre 40 anni ha permesso all’azienda di costruirsi una solida reputazione e di sviluppare una collezione di giochi classici da casino online. Centinaia di casino online sono alimentati da IGT e i giocatori di tutto il mondo amano le loro slot, i giochi da tavolo e le loro specialità.

I Migliori Giochi

Pixies of the Forest 2. Texas Tea. Dungeons and Dragons: Tesori di Icewind Dale. Cleopatra. Da Vinci Diamonds.

RealTime Gaming (RTG)

RealTime Gaming è un fornitore di software che si distingue veramente nella nostra lista di oggi. Offre una collezione di oltre 200 giochi, tra cui slot, giochi da tavolo, giochi di carte e specialità. La differenza fondamentale rispetto agli altri sviluppatori che abbiamo menzionato oggi è che RTG è una scelta popolare per i casinò con offerta esclusiva.

Ciò significa che nella maggior parte dei casi, RTG sarà l’unico fornitore del sito di gioco d’azzardo in cui state giocando, anche se ci sono alcune eccezioni. La maggior parte dei giochi di RealTime Gaming ha versioni demo free-to-play, quindi potete sempre provarli prima di scegliere.

Un altro fatto insolito di RTG è che alcuni dei suoi giochi sono disponibili esclusivamente in modalità download. Ciò significa che dovrete installare l’applicazione del casinò sul vostro desktop per provare questi giochi, ma ciò consente loro di avere una grafica straordinaria e funzioni straordinarie che non troverete nei giochi istantanei.

I Migliori Giochi

Cleopatra’s Gold. Paydirt! Dozzina di diamanti. Giardino incantato. Outta This World.

Playtech

Playtech è stata fondata nel 2001 e oggi è uno dei maggiori fornitori di software per casino online del settore. L’azienda ha sviluppato più di 600 giochi, tra cui video slot, slot classiche, giochi da tavolo, giochi di carte e specialità.

Questo fornitore è famoso soprattutto per aver ottimizzato perfettamente i suoi giochi per i dispositivi mobili, permettendovi di giocare comodamente in movimento. Un’altra grande caratteristica di Playtech è quella di avere nella propria collezione alcune delle slot più pagate al mondo. I valori RTP di alcune delle loro slot superano il 99%, un valore eccezionale per i giocatori esperti.

I Migliori Giochi