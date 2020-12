I benefici del tapis roulant sulla salute psicofisica e l’aspetto del corpo

Il tapis roulant è uno degli attrezzi più comuni e diffusi per l’esercizio fisico in palestra e a casa: questo perché utilizzarlo può portare parecchi benefici sulla nostra salute. Scopriamo quali.

Un attrezzo fitness efficace per allenarsi, restare in forma o perdere qualche chilo in più

Il tapis roulant o tapis roulant ti permette di correre a casa o in palestra.

È l’attrezzo fitness più diffuso al mondo e non sorprende: atraumatico per articolazioni e schiena, permette di allenarsi a casa in modo efficace fornendo i benefici della corsa. piede: miglioramento della resistenza, perdita di grasso superfluo, affinamento della silhouette, evacuazione dello stress, mantenimento della forma fisica e molto altro ancora.

Con programmi motivanti e una console per monitorare i tuoi progressi, l’allenamento non è mai stato così facile.

Il tapis roulant, o tapis roulant, è un tappeto azionato da un motore elettrico che riproduce le condizioni di una camminata o di una corsa a terra. A parte la mancanza di resistenza dell’aria (compensata inclinando il dispositivo), tutto è come se stessi correndo nella natura.

Il tapis roulant ti permette di correre a casa o in palestra. Oltre all’aspetto pratico della formazione al riparo dagli elementi, offre molti vantaggi che descriviamo di seguito (a patto che tu riesca a scegliere un buon tapis roulant elettrico).

Esistono anche i cosiddetti tappetini da passeggio. Senza motore, azionato dal corridore, hanno funzionalità limitate ma sono sufficienti per un uso occasionale.

La maggior parte dei tapis roulant si inclina per simulare le salite in salita, così puoi lavorare più muscoli e bruciare più calorie. Alcuni marchi offrono anche una pendenza negativa per sollecitare ancora più muscoli.

La pendenza è controllata manualmente o dal dispositivo tramite un programma che modifica esso stesso i dati del percorso. Quindi tutto accade come se stessi correndo su un terreno montuoso.

Perché fa molto bene correre su un tapis roulant?

Gli interessi del tapis roulant sono molteplici. Pratico (bastano pochi minuti per iniziare la tua sessione), al riparo dalle intemperie, meno traumatico di un’uscita in campo, questo dispositivo lavora più di due terzi dei muscoli del corpo. Ha gli stessi vantaggi della corsa e allo stesso tempo fornisce preziosi strumenti per supportarti, motivarti e monitorare i tuoi progressi. Non sorprende che questo dispositivo sia diventato così popolare nelle palestre e a casa.

Il vantaggio principale del tapis roulant è quello di poter mantenere un allenamento sportivo anche quando le condizioni climatiche (pioggia, freddo, caldo, e così via) non si prestano e quindi non perdere i guadagni.

Per questa categoria di atleti il ​​materassino non sostituisce l’uscita in campo ma la integra consentendo un lavoro specifico, ad esempio una sessione intervallata (all’aperto, è necessario riuscire a trovare un terreno adatto all’esercizio, compreso sezioni piane e costole corrispondenti all’attività programmata).

La corsa indoor è anche una soluzione pratica ed efficace per chi ha fretta e vuole comunque mantenersi in forma, perdere qualche chilo in più o semplicemente sfogarsi. Non c’è bisogno di prendere la macchina per andare a fare il tuo sport: bastano pochi minuti per infilarsi le scarpe, accendere il dispositivo e partire.

Tapis Roulant:la possibilità di monitorare i propri progressi

Un altro grande vantaggio che offre questo attrezzo sportivo, soprattutto i modelli più di alto livello e performanti, è quello di permettere a una persona di poter monitorare i miglioramenti nel suo percorso di allenamento.

La maggior parte dei modelli possiede una console con display in formato digitale, dove vengono archiviati e resi visibili i dati importanti per capire a che punto è il percorso di allenamento. Il monitor infatti potrà indicare:

la distanza che hai percorso,

le calorie che hai bruciato,

il tempo che hai impiegato.

Ma a seconda del modello di tapis roulant comprato, molte ulteriori funzioni extra potranno esserci o non esserci. Quindi conviene comprare un modello di qualità e che abbia varie funzionalità e soprattutto conviene tenere d occhio i dati, per capire come andare avanti ad allenarsi.

Molto importante è conoscere il proprio corpo e sapere quello che suggerisce:a volte può anche essere utile fermarsi, rallentare e riposarsi oppure forzare un po’ di più per ottenere i risultati desiderati.