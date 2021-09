I benefici della canapa e dell’erba legale

La marijuana legale ( title=“marijuana legale”) è stata ormai legalizzata in diversi paesi del mondo.

Questi prodotti vengono definiti legali in base ad un bassissimo contenuto di THC (minore dello 0,2%), in quanto vengono ricavati da infiorescenze femminili di Canapa Light Sativa, scelte appositamente perché poverissime di THC e ricche di cannabidiolo o CBD, un cannabinoide legale con importanti effetti sedativi.La bassa concentrazione di THC rende questo prodotto non stupefacente e, rientrando nei limiti stabiliti dalla legge italiana, tranquillamente commercializzabile e acquistabile.

Il CBD invece, che è il principale componente dell’erba legale, agisce sul corpo principalmente mediante un potente effetto rilassante sui muscoli, avvertibile in misura chiara, inducendo uno stato di sedazione.

Sull’organismo umano il CBD agisce come:

Antiepilettico: riduce convulsioni e convulsioni.

Antidiabetico: abbassa i livelli di zucchero nel sangue.

Antispasmodico: previene spasmi e convulsioni.

Anti-ischemico: riduce il rischio di arterie ostruite.

Antibatterico: rimuove alcuni batteri, limitandone il movimento e la riproduzione (batteriostatica), in modo più efficace del THC.

Ipotensivo: riduce la pressione sanguigna.

Anti-procinetico: rallenta le contrazioni dell’intestino tenue, aiuta a combattere la malattia di Crohn (ma aumenta l’abituazione a Remicade) e la malattia dell’intestino irritabile.

Antiossidante contro i radicali liberi (il CBD è più antiossidante delle vitamine C o E).

Recenti studi australiani hanno inoltre evidenziato come il CBD possa contribuire ad una potenziale svolta nelle terapie per l’Alzheimer, perché è in grado di ripristinare la normale funzione di due proteine presenti nel cervello. Queste ​​sono importanti in quanto aiutano il cervello a contrastare l’accumulo di placca beta-amiloide, la quale è collegata a patologie come la demenza e, appunto, il morbo di Alzheimer.

Lo studio sui benefici di questi prodotti potrà portare nel tempo a importanti risvolti, tutti da scoprire.