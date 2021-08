I casinò crittografici sono buoni per i grandi scommettitori: Unique Casino vs BitStarz Casino

Sei un grande scommettitore e stai pensando di scommettere utilizzando le criptovalute? Ti chiedi quali siano i migliori casinò per scommettere con le cripto? Vorresti ricevere ottimi bonus per grandi scommesse?

I grandi scommettitori cercano i migliori bonus e le migliori offerte di giochi nei casinò online, anche quelli che accettano cripto, proprio per ottenere i più grandi vantaggi. Alcuni casinò crittografici stanno facendo molto parlare di loro, essi accettano come metodo di pagamento le criptovalute, tra questi troviamo: Unique Casino e BitStarz. In questo articolo siamo andati a paragonarli e a prendere in considerazione i pro e i contro di ognuno.

Chi sono i grandi scommettitori?

I grandi scommettitori nei casinò online sono coloro in grado di scommettere frequentemente delle grandi cifre. In molti casinò sono riconosciuti con la terminologia “High Rollers”. Sia in Casino Unique che in BitStarz Casino sono presenti tavoli con limiti molto elevati in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei grandi scommettitori. Inoltre più si deposita su questi casinò più si possono ottenere dei bonus elevati dai casinò.

Cosa sono i casinò crittografici?

I casinò crittografici sono delle piattaforme casino sicure che oscurano i dati degli utenti quando navigano su di esse. Questo significa che effettuare transazioni sarà un processo molto sicuro.

Unique Casino è stato creato da Play Logia N.V. e soprattutto ha una licenza regolare del Curacao. Essa si può trovare anche sul sito dell’ente cessionario ed è la numero 1668/JAZ.

BitStarz Casino invece è un casino creato da Dama N.V. Questa società è molto famosa nel mondo del gioco d’azzardo online poiché ha lanciato negli ultimi anni diversi casinò all’avanguardia. Tutti i casinò che fanno parte di Dama N.V. hanno una licenza del Curacao, in questo caso la numero: 8048/JAZ2020-013.

Sono entrambi dei casinò crittografici, quindi l’utente non correrà il rischio di subire una frode dei dati nel momento della transazione. Ecco perché gli utenti che scommettono grandi importi potrebbero trarre grande vantaggio dalla sicurezza di questi casinò. Effettuando transazioni di elevato valore diventa fondamentale avere la certezza di non correre alcun rischio.

Tra i metodi di pagamento accettati da entrambi ci sono anche le criptovalute, oltre che le classiche carte di credito o bonifici bancari. Questi sono tutti i metodi di pagamento che consentono all’utente di agire in modo sicuro, senza riscontrare alcun problema.

Quali sono i bonus su questi casino?

Sia Unique Casino che BitStarz Casino offrono dei bonus molto interessanti che possono portare dei vantaggi importanti ai grandi scommettitori. Qui sotto abbiamo raccolto i bonus principali di cui puoi godere scommettendo all’interno di questi casino online.

Bonus di benvenuto

La prima differenza fra Unique Casino e BitStarz sono i bonus di benvenuto. Nel primo caso dopo aver depositato sul casinò, quest’ultimo ti offrirà un bonus pari al 100% di quanto depositato fino ad un massimo di 200€. Questo significa che i grandi scommettitori avranno la possibilità di depositare 200€ e ottenerne quindi altri 200€ da utilizzare sui vari giochi del casino online.

Per quanto riguarda BitStarz invece il giocatore potrà ottenere il 100% fino a 100€ o lo stesso ammontare in BTC. Inoltre potrà godere anche di 180 free spins. Quindi i grandi scommettitori depositando 100€ potranno ottenerne 200€ da scommettere all’interno del casino stesso.

Cashback

Altra differenza sostanziale potrebbe essere legata al cashback. I grandi scommettitori possono diventare degli utenti VIP nel casino. In Unique Casino possono ottenere fino a 100€ di cashback, soldi che potranno riscommettere all’interno del casinò.

In BitStarz Casino invece i grandi scommettitori possono ottenere fino al 50% di cashback ogni lunedì, fino ad un massimo di 300€.

Quali sono i giochi all’interno di questi casinò?

I grandi scommettitori nei casinò crittografici potranno scommettere su tantissime modalità di gioco. Sono presenti infatti i maggiori fornitori, i giochi che si possono trovare sono: slots, roulette, blackjack, poker, baccarat, giochi nella sezione live e altri.

Conclusioni

I grandi scommettitori hanno moltissimi vantaggi nello scommettere in questi casino online. Quindi il nostro consiglio è quello di sfruttare tutti i bonus presenti e iniziare a scommettere divertendosi sui vari giochi disponibili. Questi casinò permettono di utilizzare tante tipologie di pagamento e allo stesso tempo danno tanti incentivi a tutti i giocatori che decidono di utilizzarli.