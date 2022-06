Il Covid-19 non ha di certo favorito il settore dei Concorsi Pubblici. In molti sono stati rinviati, annullati o congelati in attesa che la situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale migliorasse. Adesso, a poco a poco, la macchina dei concorsi sta via via riprendendo il suo corso naturale e già da quest’anno si sta cercando un graduale ritorno alla normalità.

Non solo concorsi che erano già stati banditi prima della pandemia e che sono ancora in attesa della loro risoluzione, bensì anche nuovi concorsi ai quali ci si potrà candidare. In quest’articolo cercheremo di analizzare quali sono i concorsi pubblici più attesi del 2022.

AGENZIA DELLE DOGANE

Dal mese di luglio di quest’anno, l’Agenzia delle Dogane ha già confermato un nuovo bando di concorso con più di 1500 posti disponibili. Non è ancora stato pubblicato il bando ufficiale che si pensa possa essere reso disponibile direttamente nel mese di luglio, perciò ci sarà da attendere ancora qualche settimana prima di averlo a disposizione.

La selezione sarà rivolta a diplomati e laureati così suddivisi:

927 unità di III area F1 (per i laureati);

869 unità di II area F3 (per i diplomati).

AGENZIA DELLE ENTRATE

Un altro dei concorsi invece già indetti è quello per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.600 unità di personale nell’Agenzia delle Entrate. Il concorso è rivolto sia a diplomati che laureati e ha aperto queste posizioni: 100 funzionari tecnici, 500 assistenti tecnici, 2000 funzionari tributari e 60 assistenti informatici.

CONCORSO DIRIGENTE SCOLASTICO e DSGA

Il settore che si muoverà di più, senza dubbio, sarà quello dell’istruzione per rinnovare gli organici della scuola pubblica. Nei prossimi mesi verranno pubblicati sia il concorso per dirigente scolastico che per DSGA. Secondo quanto trapela da fonti attendibili, il requisito per parteciparvi sarà quello di avere almeno cinque anni di esperienza in istituzioni educative e il processo di selezione consterà di almeno tre step: prova preselettiva, prova scritta e prova orale. L’unico requisito per partecipare al concorso per candidarsi alla posizione di DSGA, invece, sarà quello di possedere almeno una laurea magistrale.

CONCORSO DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA

Già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, invece, è il concorso pubblico per assumere 5.166 docenti di religione cattolica. Il bando ufficiale è disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione ed è accessibile cliccando qui.

CONCORSO DOCENTI EDUCAZIONE MOTORIA

Altro concorso a cui è possibile partecipare all’interno della scuola è quello per diventare docente di educazione motoria, per il quale è necessario essere in possesso di una di queste lauree magistrali: LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative; LM-68 Scienze e tecniche dello sport; LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.

Infine, l’altro prerequisito sarà quello di possedere i 24 CFU in discipline antro-psico-pedagogiche e in metodologie didattiche. Tali percorsi vengono offerti da quasi tutti gli atenei e ormai sono imprescindibili per quasi tutti gli insegnanti pubblici.

UFFICIO DEL PROCESSO

Cambiando area, verrà indetto a breve anche il Concorso Ufficio del Processo già nel 2022. Verranno selezionati 1.000 posti da funzionario da inquadrare ella III area funzionale, fascia economica F1, con decorrenza fissata al 1° gennaio 2023.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L’attuale del PNRR 2, prevede l’assunzione di oltre mille unità nel Ministero della Giustizia entro il 2023. Tutte le informazioni aggiuntive su questo concorso si possono trovare direttamente sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia.

CONCORSO ASIA NAPOLI

L’ASIA di Napoli da giugno ha pubblicato un bando per assumere 350 operatori ecologici a tempo indeterminato: tale concorso sarà aperto a tutti i diplomati. Tutti i bandi dell’ASIA pubblicati dal comune di Napoli sono disponibili cliccando qui.

CONCORSO ROMA CAPITALE

Anche la città metropolitana di Roma capitale ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato di funzionari tecnici.

In ogni caso, il sito più completo per rimanere aggiornati in tempo reale sull’andamento dei concorsi e sulla pubblicazione di nuovi è Concorsi-pubblici.org. Sul portale è possibile trovare tutte le informazioni più aggiornate e complete riguardo ai concorsi pubblici indetti dai Ministeri e dai Comuni d’Italia.