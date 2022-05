I corsi online Alteredu per chi cerca lavoro: competenze solide e certificate

In un mondo nel quale le aziende cercano risorse umane sempre più qualificate da inserire nei loro organici, i corsi online dedicati alla propria formazione sono un valore aggiunto per chi cerca lavoro. I recruiter selezionano le candidature più appetibili tra quelle che ricevono quotidianamente, e i corsi on line Alteredu sono un’occasione imperdibile sia per crescere dal punto di vista professionale, sia per certificare competenze solide e in linea con i propri obiettivi e le proprie aspirazioni lavorative.

L’offerta di Alteredu: corsi online per tutti

La formazione professionale è in crescita, a causa del gap tra domanda e offerta di lavoro, purtroppo disallineato alle competenze richieste dalle aziende. Le competenze richieste ai lavoratori sono diversificate, nuove, sempre più specifiche. Lo sviluppo tecnologico incide sulle offerte di lavoro, la ricerca di profili qualificati è associata alla richiesta di competenze digitali e non solo.

La domanda di formazione, in crescita continua, ha creato una risposta e sul web è possibile trovare corsi online per tutti.

La scelta di corsi online per chi cerca lavoro

Scegliere i corsi online in linea con le proprie aspirazioni e i propri obiettivi è fondamentale. I corsi devono offrire un vantaggio sia per la propria formazione individuale ma anche per certificare le competenze acquisite. La scelta non è semplice, l’offerta è alta ed è preferibile evitare di spendere in corsi online poco utili.

Il nostro consiglio è di affidarsi ad una piattaforma che ha una storia di valore. Alteredu è una piattaforma che offre corsi online per tutte le esigenze. Ha guadagnato negli anni credibilità e qualità, criteri indispensabili nella scelta dei corsi online.

La piattaforma di e-learning e formazione digitale, nasce da un’idea di Giuseppe Cofone, classe 1989, laureato in ingegneria informatica, cinque anni orsono, nel 2017.

Il founder della sturt-up, con l’obiettivo di tornare nella sua regione d’origine, la Calabria, e poter lavorare in remoto, inizia insieme ai suoi amici e collaboratori, a proporre corsi on line ai docenti che volevano salire nelle graduatorie. L’intuizione originaria, ovvero cambiare la propria qualità di vita e aiutare i giovani, professionisti e dipendenti calabresi ad ampliare la propria formazione, attraverso corsi on line ha un grande successo su tutto il territorio nazionale.

Il fondatore di Alteredu tiene a precisare che i corsi online certificati proposti dalla piattaforma sono nati già nel 2017, in tempi non sospetti. Durante la pandemia da Covid-19 sono nate molte piattaforme online, e il rischio di spendere tempo e soldi in corsi non utili ai fini professionali è alto.

I vantaggi dei corsi online Alteredu

I vantaggi dei corsi online sono legati anche alla possibilità di seguirli comodamente da casa. La piattaforma Alteredu, durante la pandemia, ha aiutato gli italiani grazie ad un’iniziativa, Solidarietà Digitale, che ha fornito la possibilità di accedere gratuitamente a più di 50 tipologie di corsi certificati.

Tra i corsi online spendibili nel mondo del lavoro, ci sono alcuni con i quali puoi acquisire competenze richieste da quasi tutti i recruiter. Le certificazioni linguistiche e i corsi di informatica sono un valore aggiunto in qualsiasi curriculum professionale.

La piattaforma offre diversi corsi di certificazione linguistiche riconosciute dal MIUR, per i docenti, ma che costituiscono un biglietto da visita per moltissime altre professionalità. La conoscenza dell’inglese è un must have per cercare qualsiasi lavoro. I corsi sono dedicati allo speaking, al writing, al reading e al listening. Anche le certificazioni informatiche non possono mancare in un curriculum di qualità, e ne esistono diverse a seconda delle categorie.

Le professioni del futuro

Un’altra offerta interessante riguarda i corsi dedicati alle professioni del futuro. Dalla piattaforma Alteredu si può scaricare gratuitamente un eBook nel quale è possibile informarsi in merito alle nuove tendenze relative alle offerte di lavoro in base ai nuovi bisogni dei prossimi anni.

Le professioni del futuro comprendono molte posizioni aperte nel settore marketing e comunicazione, e ci sono molti corsi per specialisti del web marketing.

Un’altra materia importante, alla luce di infortuni sul lavoro da scongiurare sono i corsi di sicurezza sul lavoro. Gli operai costruttori possono seguire da remoto corsi diversificati a seconda dei diversi settori di rischio.

Per chi lavora nell’ambito sanitario, ma anche in molti altri ambiti, la piattaforma propone corsi online obbligatori per molte professioni e che permettono di ottenere avanzamenti di carriera e di adeguarsi alle normative di legge.

Compilando il form del modulo contatti è possibile inviare una richiesta per ottenere informazioni relative ai corsi online oppure richiedere un appuntamento telefonico per scegliere, tra i corsi online, quelli che permettono di avere competenze solide e certificate spendibili in un mondo del lavoro in perenne cambiamento.