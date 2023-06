Diverse squadre hanno mostrato interesse ad acquisire i servizi di Chiesa. Tra queste ci sono il Liverpool, il Newcastle e anche il Bayern Monaco

La Juventus sta ristrutturando la rosa per la prossima stagione e uno dei giocatori che potrebbe lasciare il club è Federico Chiesa. Secondo Il Corriere dello Sport, l’ala italiana non ha reso come ci si aspettava nelle ultime stagioni e la Juventus sarebbe disposta ad ascoltare offerte per lui, approfittando della difficile situazione economica che il club sta attraversando. Chiesa è anche aperto alla possibilità di cercare nuovi orizzonti.

Diverse squadre hanno mostrato interesse ad acquisire i servizi di Chiesa. Tra queste ci sono il Liverpool, il Newcastle e anche il Bayern Monaco. Il prezzo del giocatore è stimato tra i 35 e i 45 milioni di euro e si prevede che le trattative per il suo trasferimento inizieranno nei prossimi giorni.

I due candidati della Juventus per sostituire Chiesa

Nel frattempo, la Juventus è già al lavoro per trovare due possibili sostituti di Chiesa. Uno di questi è Nicolò Zaniolo, attualmente al Galatasaray. Il giovane centrocampista italiano è stato ingaggiato dalla squadra turca lo scorso inverno e potrebbe tornare in Italia per unirsi a “La Vecchia Signora”. Zaniolo è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio italiano e il suo ingaggio sarebbe una scommessa futura per la Juventus.

Il secondo candidato è Wilfried Gnonto, che attualmente gioca nel Leeds United. Nonostante la retrocessione in Championship, Gnonto ha dimostrato il suo talento e il suo potenziale come attaccante. La Juventus sarebbe interessata ad acquisire i suoi servizi e a sfruttare l’opportunità di avere un giovane talento nel proprio attacco.

La Juventus è decisa a rinnovare la propria rosa e cerca alternative per rinforzare le proprie linee. L’eventuale partenza di Chiesa aprirebbe le porte a nuovi acquisti, e Zaniolo e Gnonto sono due opzioni interessanti per sostituire l’ala italiana. Nei prossimi giorni si prevede che le trattative andranno avanti e le mosse di mercato saranno finalizzate. I tifosi della “Vecchia Signora” sono in attesa di questi cambiamenti e sperano che i nuovi acquisti possano contribuire al successo della squadra nella prossima stagione.