I genitori del fidanzato le chiedono di pagare la sua parte: la storia fa il giro del web

Ogni famiglia ha le sue tradizioni e il proprio stile di vita, e questo si sa. Ma cosa accade quando i genitori del tuo fidanzato ti invitano a cena e chiedono di pagare la tua parte del conto? Questo è quanto accaduto ad una ragazza del Canada, la quale ha affidato il suo pensiero sui social per chiedere se fosse normale tutto ciò. La storia ha fatto inevitabilmente il giro del web.

Il racconto

Una giovane canadese si è recata per la prima volta a cena a casa del suo fidanzato per trascorrere il Giorno del Ringraziamento canadese con loro. Tuttavia, la serata ha preso una piega insolita quando la famiglia ha chiesto alla ragazza di pagare la sua parte della cena. La coppia sarebbe dovuta rimanere a casa dei genitori del ragazzo per tutto il fine settimana, ma la giovane aveva espresso il suo desiderio di andare via a causa dell’imbarazzo.

“I genitori del mio fidanzato ci hanno accolto all’aeroporto e ci hanno portato a casa. Una volta a tavola, mi è stato chiesto di pagare la mia parte della cena (circa 30 euro). Ero piuttosto arrabbiata perché non mi era mai stato chiesto di pagare le spese per un pasto. Al momento non ho risposto, ma poi ho chiesto al mio fidanzato il motivo di quanto accaduto. Lui mi ha detto che è una cosa che chiedono anche ai loro amici: quando fanno un barbecue chiedono alle persone di pagare la loro parte. Gli ho ricordato che ha mangiato a casa dei miei genitori decine di volte e non gli è mai stato chiesto di pagare, ma mi ha risposto che se glielo avessero chiesto l’avrebbe fatto, ma non lo farebbero mai, è scortese fare una cosa del genere a un ospite” ha scritto sui social la domenica sera.

A quel punto, nonostante le suppliche del fidanzato (il quale ha continuato a difendere i genitori), la giovane ha deciso di prenotare un volo per tornare a casa. Tra i tanti commenti ricevuti spiccano consigli sul suo futuro: “Hai ricevuto un’opportunità rara e d’oro per vedere come sarà il tuo futuro con quest’uomo. Non prenderla alla leggera”.

“Non sei nemmeno un ospite a quel punto, sei un cliente pagante. Inoltre, è davvero strano che il tuo fidanzato non ti abbia avvertita prima” ha scritto un altro utente. E voi? Cosa avreste fatto?