I Giocattoli: dove ci porta il loro “Teletrasporto” – intervista

Ciao ragazzi, partiamo per chi non vi conosce, da un rapido accenno a come è nato il vostro progetto e da dove deriva il nome “I Giocattoli”.

Siamo tutti amici datati. Abbiamo diversi gruppi alle spalle e ci conoscevamo già da prima anche in ambito musicale. I Giocattoli però nascono per puro caso. Inizialmente come gruppo per divertirsi, suonando cover in maniera del tutto discutibile. Poi con “Sulla Neve” abbiamo capito che il progetto piaceva e ci siamo messi sotto per continuare a comporre musica inedita.

Il nome è stato scelto perché ci piaceva e ci piace molto il “compito” del giocattolo: educare divertendo.

Sempre per fare un tuffo nel passato, precisamente nel 2017, avete da poco festeggiato su instagram un numero non indifferente di stream per “Bill Murray” che diciamo è il brano che vi ha lanciati nel mondo dell’itpop. Cosa rappresenta per voi quel brano?

“Bill Murray” è il nostro vero inizio. Il primo singolo che ha anticipato l’uscita del nostro album di debutto “Machepretendi”. Grazie a questa canzone siamo realmente entrati nel panorama musicale italiano ed oltre tutto, tra le canzoni che abbiamo scritto, rimane fra le nostre preferite.

Ora parliamo di “Teletrasporto” il vostro ultimo singolo. Il testo evasivo punta all’esigenza di abbattere le distanza con le persone che si amano, tema molto attuale in questo momento. Come nasce il brano e -più in generale – come come vi dividete il lavoro di scrittura, produzione…?

Duilio: Solitamente concepisco io il testo accompagnandomi con la chitarra. Poi propongo le canzoni agli altri della band ed iniziamo a lavorare su quelle che piacciono di più tutti assieme. Fra queste si selezionano le migliori che poi vengono “rimodellate” assieme al produttore artistico.