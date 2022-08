I gironi della Champions League

Da poco è terminato il sorteggio che ha decretato i gironi della UEFA Champions League 2022/2023. Le squadre italiane che parteciperanno a questa edizione sono quattro: Milan, Juventus, Inter e Napoli. Il Milan è posizionato in prima fascia avendo vinto lo scorso campionato di Serie A, la Juventus si trova in seconda fascia ed infine Napoli ed Inter in terza fascia.

I pericoli da evitare sono le solite big di prima fascia: Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. Altre insidie provengono dalla seconda fascia che vede diverse grandi squadre come Barcellona, Liverpool e Chelsea. Infine ci possono essere diverse outsider provenienti da terza e quarta fascia; ovvero Benfica, Borussia Dortmund, Marsiglia e Rangers.

Il Napoli è stato sorteggiato nel girone A con Ajax, Liverpool e Rangers. Il girone tutto sommato è un girone abbordabile visto che la testa di serie, ovvero l’Ajax, non è paragonabile alle altre squadre in prima fascia. Il Liverpool sarà l’avversario più forte, la squadra di Klopp continua a macinare grande gioco ma con un’arma in più quest’anno, ovvero l’attaccante Darwin Nunez. Il Rangers in quarta fascia invece è stato un brutto colpo visto che lo scorso anno è stata una grande protagonista dell’Europa League.

L’Inter è stata l’italiana più sfortunata. La squadra di mister Inzaghi si trova nel girone C con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. I cugini rossoneri di Milano invece sono stati sorteggiati nel girone E insieme a Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Per il Milan il girone non è stato dei peggiori, l’insidia maggiore è il Chelsea di Tuchel ma Salisburgo e Dinamo Zagabria sono alla portata dei rossoneri.

La Juve invece è collocata nel girone H con Paris Saint-Germain, Benfica e Maccabi Haifa. Anche per i bianconeri il girone sarà da conquistare con le unghie perché nessuna squadra in Champions ti regala centimetri in campo.