I Maneskin: l’incredibile somiglianza di Damiano con un membro della casa reale

I Maneskin stanno riscontrando un enorme successo. Il cantante da quanto ha vinto con il suo gruppo Sanremo ha raggiunto sempre più follower su Instagram. E’ il segno che qualcosa per loro sta cambiando, soprattutto dopo la vittoria all’Eurovision. L’Italia infatti, non vinceva il concorso da più di vent’anni.

L’attenzione è sempre di più sul cantante del gruppo, Damiano, che ha colpito molte fan soprattutto per il suo aspetto estetico. A tal punto che anche una cantante straniera, che aveva partecipato al concorso dell’Eurovision, aveva dichiarato di essersi innamorata di lui.

LA SOMIGLIANZA DI DAMIANO CON LA PRINCIPESSA – Sono stati molti coloro che hanno notato la somiglianza di Damiano con la principessa Lady D. Sono partite infatti, le idee più assurde e le ipotesi più strane. Alcuni pensano addirittura possono essere imparentati.

Il successo che stanno avendo i Maneskin ha molto più valore, se si pensa che la band suonava per strada e sul cartello che avevano sempre vicino c’era scritto: ”Metti mi piace alla nostra pagina Facebook”, insomma il mondo della tv e della musica li ha accolti poi molto bene.

LA REAZIONE DELLA FIDANZATA – La fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri, con la quale sta da 4 anni ha voluto prendere parte ad una discussione con un giornalista, il quale avrebbe dovuto intervistarla per parlare della sua malattia, ossia la vulvodinia. In realtà le è stato chiesto del suo rapporto con Damiano, ma lei non avrebbe voluto parlarne. La loro storia è infatti molto riservata. Intanto cliccate qui per vedere una voto di Lady D. dove somiglia a Damiano.