I migliori giochi di casinò online per chi è alle prime armi

Vi siete da poco approcciati al mondo dei casinò online? Probabilmente vi starete chiedendo quali sono i giochi più indicati per farsi le ossa e familiarizzare con il gaming online. Abbiamo redatto questa miniguida proprio per mostrarvi quelli che, a nostro avviso, sono i migliori giochi di casinò online per chi sta muovendo i primi passi nel settore.

Video slot Freaky Fruit

Allegra e colorata, Freaky Fruit è una divertente video slot ispirata al tema della frutta, con 5 rulli e 9 linee di pagamento. I simboli fortunati sono molteplici, e tutti ispirati al simpatico tema della frutta, con arance, angurie, pere, ananas, meloni, cocktail di fragole, e drink a base di ciliegia. Il simbolo Wild di questa video slot con cui è possibile giocare anche da smartphone consiste nell’immagine di ciliegie con la scritta Jolly.

Slot machine con jackpot

Le slot machine con jackpot hanno un enorme potenziale di vincita, in particolar modo le varianti con jackpot progressivo. A differenza delle slot con jackpot fisso che propongono un singolo montepremi, le slot con jackpot progressivo in-house offrono un montepremi che viene generato grazie a un gruppo di slot collegate tra loro nello stesso sito. C’è anche il cosiddetto jackpot ad area allargata, in cui il montepremi viene generato addirittura da slot appartenenti a casinò differenti. Il meccanismo è molto semplice: ogni qualvolta un gamer gioca alla slot machine, una parte della giocata confluisce nel jackpot complessivo, fino a quando qualcuno vince, la somma si azzera, e il gioco ricomincia da capo.

Slot machine Flower Power

Flower Power è una piacevole e variopinta slot machine ambientata negli anni ‘60. Ricca di riferimenti al movimento hippy, Flower Power vi offre l’opportunità di divertirvi e ottenere interessanti vincite. Flower Power è munita di 5 rulli e 15 linee di pagamento. I simboli di Flower Power rievocano, come accennato, gli anni ’60, con un trionfo di fiori colorati, il simbolo della pace e lo straordinario furgone Transporter.

Keno online

Gioco divertente nella sua semplicità, Keno online consiste nel selezionare dei numeri e verificare se sono tra quelli estratti. Disponibile in numerosi casinò online AAMS, Keno online è un gioco molto amato dai gamer e adatto ai principianti. La fortuna gioca un ruolo predominante in questo gioco, ma esistono comunque trucchi e strategie per incrementare le vincite.

Più numeri selezionate, maggiori saranno le possibilità di vincita. Se scommettete 1 euro e scegliete un numero, qualora tale numero venisse estratto ne vincerete 3. Se scegliete 5 numeri e vengono estratti tutti, vi aggiudicherete 50 euro, mentre se selezionate 10 numeri e vengono estratti tutti e 10 la vincita sarà pari a nientemeno che 1800 euro. Qualora sceglieste 15 numeri e dovessero uscire tutti e 15, potrete potenzialmente vincere la bellezza di 10.000 euro.

Pertanto, maggiore sarà la quantità di numeri che sceglierete, più elevate saranno le possibilità di ottenere una vincita sostanziosa. I numeri vincenti vengono estratti in modo casuale, pertanto, ogni numero ha la stessa probabilità di uscire di un altro. La scelta dei numeri da parte vostra deve essere fatta serenamente, tenendo presente che non ci sono numeri con una maggiore probabilità di uscita rispetto ad altri. Potrete scommettere, per esempio, su una data per voi significativa, un numero telefonico, la targa della vostra automobile, e così via. In ogni caso, il consiglio più importante che ci preme darvi è quello di giocare principalmente per divertimento, per trascorrere un paio d’ore di svago, e familiarizzare con il mondo del gaming. Se riuscite a centrare qualche vincita, tanto meglio, evitando sempre e comunque di incaponirvi. Accanimento e testardaggine si rivelano sempre deleterie nel gioco d’azzardo.

Slot machine Knock Out

Knock Out è una divertente slot machine ispirata al mondo del pugilato . L’obiettivo di questa slot è quello di diventare Campione del Mondo di boxe e ottenere una sostanziosa vincita.

La slot machine Knock Out presenta una grafica curata e al contempo semplice e intuitiva, dotata di 3 rulli e 1 linea di pagamento, con 9 combinazioni vincenti. Per ogni manche potrete puntare fino a un massimo di 5 monete, e il massimo jackpot che potrete vincere è pari a 6000 monete. È disponibile anche un secondo jackpot di 4000 monete. I jackpot verranno poi moltiplicati per il valore della moneta con cui state giocando.

I simboli di questa slot si ispirano al mondo della boxe, con guantoni da pugilato e la cintura del campione del mondo, oltre ai classici simboli delle slot machine, ovvero Seven e BAR. La cintura del campione del mondo è il simbolo Wild, con la funzione di moltiplicatore. Se appare la Cintura di Campione del Mondo una sola volta raddoppia la vincita. Se appare due volte moltiplica per quattro il valore della vincita, e se compaiono tre cinture di Campione del Mondo, realizzerete la super vincita di Knock Out, fino a 6000 gettoni.