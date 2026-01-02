I partenopei avviano i contatti per Goretzka. Le ultime su Mainoo

La squadra azzurra sta iniziando a progettare per la prossima stagione, ma ci sono delle perplessità: a gennaio si potrà spendere come si vuole? Intanto, i partenopei continuano a sondare il terreno per Goretzka, con Mainoo che continua ad essere una vera e propria incognita

Si raffredda Mainoo, Goretzka avanza per giugno

Il mercato dei partenopei rischia di rimanere congelato in questa sessione invernale. Gli azzurri non posso operare senza cedere e la possibilità di vedere salutare qualcuno è concreta. Il problema è che continua ad esserci la volontà di prendere un nuovo centrocampista ad Antonio Conte, ma con la situazione attuale sarà difficile.

Goreztka potrebbe arrivare, sì, ma solo a parametro zero e in estate visto che il Bayern Monaco vorrebbe mantenere l’attuale ossatura della squadra almeno fino a fine stagione. Intanto, per Kobbie Mainoo sembra muoversi qualcosa ma in senso negativo per i partenopei.

La volontà del calciatore

Nonostante sia quasi un separato in casa, il calciatore inglese sarebbe destinato addirittura a restare al Manchester United. La sua volontà sarebbe quella di giocare, sì, ma anche quella di farlo nel club in cui è cresciuto. Lo United, infatti, al momento avrebbe richiesto 95 milioni di euro per farlo andar via e il giocatore potrebbe restare. Lo United gli ha fatto un’offerta per il rinnovo, attualmente però rifiutata dallo stesso Mainoo. In prestito potrebbe non partire e intanto si rischia di arrivare ad un vedere Kobbie Mainoo fuori rosa. Una cosa è sicura: c’è il rischio che l’inglese non arrivi a Napoli.