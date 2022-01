I possibili colpi last minute della Roma: Nandez o Pereira

Siamo ormai giunti all’ultimo giorno di calciomercato: c’è tempo fino alle ore 20:00 di oggi per tutte le società di Serie A per provare a rinforzare le proprie rose in una sessione che ha visto il passaggio di Vlahohic dalla Fiorentina alla Juventus e di Gosens dall’Atalanta all’Inter. La Roma dal suo canto ha preso Sérgio Oliveira dal Porto che ha subito convinto, ma vorrebbe provare a fare qualcosa in più.

A complicare i piani della società giallorossa c’è stato lo stallo prodotto dalla mancata cessione di Diawara che ha rifiutato varie destinazioni a ha impedito la dirigenza della Roma di poter muoversi su altre trattative. L’operazione che sembrava più vicina alla chiusura era quella con il Valencia, ma alla fine è saltato tutto.

Ci sarà da capire dunque se Tiago Pinto vorrà piazzare un altro colpo in extremis prima della chiusura o se rimanderà tutto a giugno per rivoluzionare la squadra e consegnare a José Mourinho una rosa più allineata in base alle sue richieste.

Secondo quanto riportato dalle edizioni odierne dei quotidiani Il Messaggero e il Corriere della Sera, la Roma starebbe ancora pensando di chiudere un’altra trattativa: i due nomi più accreditati sarebbero quelli di Nández del Cagliari e Danilo Pereira del PSG. Il mediano è sulla lista dei partenti del club parigino e Leonardo sta provando a trovargli una sistemazione last minute.

Leggermente più complicata la pista dell’esterno del Cagliari. La Juventus qualche ora fa era fortissima su di lui, ma l’affare per ora sembra essere lontano dalla conclusione: la Roma potrebbe inserirsi nelle ultime ore e beffare i bianconeri anche se ci sarà da capire se il Cagliari di Mazzarri sia disposto a privarsi di una pedina così importante per la seconda parte del campionato.