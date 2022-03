I Rangers non riscatteranno Ramsey, la Juventus vuole rescindere

Il club scozzese conferma che non riscatterà Ramsey dalla Juventus. Il gallese ha saltato la quarta partita consecutiva mercoledì

Dall’Inghilterra sono sicuri, i Rangers non riscatteranno Aaron Ramsey. Ross Wilson, DS degli scozzesi, ha da poco rilasciato un intervista in cui avrebbe dichiarato che non ci sono piani per un trasferimento definitivo del gallese.

Ramsey ha giocato solo 2 partite da quando è in Scozia, saltandone addirittura ben 4. Di certo non un bottino confortante, visto che le condizioni fisiche del calciatore continuano a preoccupare. Tanto che Giovanni van Bronckhorst, attuale tecnico dei campioni di Scozia, avrebbe dichiarato di sperare di poterlo avere al più presto a disposizione. Parole che descrivono una situazione disperata, per un giocatore mai al top della forma o pronto per il campo.

Dove giocherà Aaron?

Impossibile capire dove sarà il futuro di Aaron Ramsey, con quella che attualmente sembra una possibilità di fine carriera per lui. I troppi infortuni e lo stipendio pesante per le casse bianconere, starebbero spingendo la Juventus a voler rescindere il contratto del gallese.

Una mossa forzata, visto che tra Juventus e Rangers il giocatore ha collezionato poche presenze nel corso di quest’anno. Si parla di quello che sembra ormai è un ex giocatore, con una tenuta fisica quasi di cristallo. Ormai all’alba dei 32 anni si ritrova a patire continui infortuni, senza risultare più decisivo come una volta. Il Ramsey che conoscevamo sembra essere ormai un lontano ricordo. Un calciatore purtroppo deteriorato dagli infortuni e che non sembra aver più nulla da dare.