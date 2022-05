I segreti del trading e degli investimenti nessuno è disposto a condividere

Ci sono alcuni segreti del trading che le persone non condividono facilmente. Noi però in questo articolo vogliamo farlo e condivideremo quindi ciò che probabilmente nessuno ha mai avuto il coraggio di dirti.

Ecco in questo articolo i 4 segreti del trading e degli investimenti:

Non è necessario essere un genio per essere un trader di successo

C’è uno stereotipo particolare che molte persone hanno sui trader di successo: la maggior parte delle persone presume che questi siano successo delle specie di geni con un super cervello e abilità matematiche pazzesche. Ma non c’è niente di più falso. Le abilità necessarie per diventare un trader di successo non vengono insegnate a scuola e, in realtà, hanno più a che fare con abilità psicologiche piuttosto che pratiche o teoriche. Ciò di cui hai bisogno è essere disciplinato e paziente. Ciò che devi avere è un alto livello di intelligenza emotiva, una grande quantità di autocontrollo per resistere alla tentazione costante e una guida per imparare il trading online per padroneggiare la tua strategia.

Non è necessario avere ragione per essere un trader di successo

È perfettamente naturale voler avere un numero elevato di operazioni vincenti. Oltre al fatto di guadagnarci, il fatto di avere ragione sulla direzione del mercato regala un senso di fiducia. Per quanto la sensazione sia naturale, non è significativa nel determinare la tua redditività. Essere continuamente corretti e avere un’alta percentuale di operazioni vincenti non è necessario per fare soldi in modo coerente dal mercato finanziario. E’ il rapporto rischio/rendimento ad essere importante.

La disperazione rende più difficile fare soldi nel mercato finanziario

La migliore spiegazione del motivo per cui molti trader e investitori perdono denaro nel lungo periodo è perché più disperati entrano nel mercato finanziario, più sono sconsiderati con la loro strategia di trading. Un fatto che bisogna comprendere è che se perdi denaro nel mercato finanziario, è solo e interamente colpa tua. La tua unica competizione sei tu e le tue capacità mentali, nessun altro. La maggior parte delle persone inizia a fare trading perché sta cercando di trovare una via d’uscita facile. Pensano che sia un modo semplice per fare soldi e vivere in un mondo da sogno. Tuttavia, questa non è la realtà. Non va assolutamente bene lasciare che le tue emozioni si scatenino quando prendi decisioni di trading. Devi capire che non otterrai configurazioni commerciali a basso rischio, alta ricompensa e alta probabilità ogni giorno e ogni settimana. Il segreto per diventare un trader di successo risiede nella capacità di sapere quando agire e quando rimanere fermi.

Non hai bisogno di software fantasiosi per fare trading

Ecco una verità che la maggior parte delle persone non ti dirà mai: non hai assolutamente bisogno di software fantasiosi o schermate di trading per avere successo. I trader di successo molto spesso si trovano ad operare con un semplice laptop o tablet e non sono sempre seduti davanti a miriadi di schermi. Il gadget essenziale di cui avrai sempre bisogno è il tuo cervello

Se combini un alto livello di autodisciplina con una strategia di trading efficace, avrai quindi tutti gli strumenti necessari per avere successo come trader.